Giải cứu nam thanh niên trong tình huống "ngàn cân treo sợi tóc"

Ngày 26/3, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an huyện Thuỷ Nguyên đã giải cứu thành công nam thanh niên định nhảy cầu Bính tự tử.

Nam thanh niên có ý định tự tử

Theo Công an TP Hải Phòng, vào 22h đêm 25/3, cảnh sát nhận được tin báo một nam thanh niên có ý định tự tử tại khu vực cầu Bính (xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ cứu nạn. Khi đến hiện trường, tổ công tác phát hiện nam thanh niên đã leo ra ngoài lan can, tinh thần không ổn định, có thể rơi xuống sông bất cứ lúc nào.

Trước tình huống này, thượng úy Nguyễn Thanh Tuấn (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an huyện Thủy Nguyên) đã tiếp cận, động viên, trấn an tinh thần nam thanh niên.

Cùng lúc, tổ công tác khác túc trực dưới sông, chuẩn bị áo phao, dây cứu và phối hợp với chủ thuyền bên dưới sẵn sàng cứu vớt phòng khi nam thanh niên nhảy xuống. Phía bên trên cầu, lực lượng cứu hộ triển khai dây cứu người, cố định an toàn vào thành cầu, tiếp cận nạn nhân.

Hơn 1 tiếng thuyết phục, cảnh sát đã đưa được nam thanh niên vào trong an toàn

Đến 23h15, tổ công tác đã giải cứu thành công nam thanh niên, đưa vào bờ an toàn. Danh tính người này được xác định là anh L.H.Q. (23 tuổi, ở Hải Dương), hiện đang tạm trú ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên.

Tại cơ quan công an, Q. cho biết, do gặp chuyện buồn gia đình nên anh có ý định tự tử. Người thân anh Q. sau đó đã đến đón anh này về và gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an.

