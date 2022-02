Gặp nạn trên đường về nhà, thượng úy - trưởng công an xã tử vong

Thứ Ba, ngày 22/02/2022 17:10 PM (GMT+7) Chia sẻ

Gặp tai nạn khi đang trên đường từ nơi làm việc về nhà bằng xe máy, một thượng úy, Trưởng công an xã tử vong.

Ngày 22-2, thông tin từ chính quyền xã Cát Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong. Nạn nhân là thượng úy Nguyễn Hữu Th. (31 tuổi), hiện là Trưởng Công an xã Cát Văn.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm 21-2, người dân phát hiện thượng úy Th. nằm bất động bên quốc lộ 46C. Cạnh đó, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Người dân đã sơ cứu và gọi điện báo lãnh đạo UBND xã Cát Văn, nhưng anh Th. đã tử vong sau đó.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện và tỉnh Nghệ An đã có mặt khám nghiệm, điều tra hiện trường vụ việc. Đến sáng ngày 22-2, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do tai nạn giao thông nên gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Được biết, anh Th. mới về làm Trưởng Công an xã Cát Văn hơn 1 năm nay, anh gặp nạn khi đang trên đường từ cơ quan về nhà.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/gap-nan-tren-duong-ve-nha-thuong-uy-truong-cong-an-xa-tu-vong-2022022...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/gap-nan-tren-duong-ve-nha-thuong-uy-truong-cong-an-xa-tu-vong-2022022216072421.htm