Đường sắt cao tốc Bắc - Nam: Các ga gần nhau, tàu có chạy được vận tốc 350km/h?

Ưu và nhược điểm của tốc độ chạy tàu 350km/h Ưu điểm: Tốc độ chạy tàu 350km/h có khả năng cạnh tranh với các phương thức vận tải khác, phù hợp với tuyến có cự ly dài như tuyến Bắc - Nam. Kết quả dự báo nhu cầu vận tải cho thấy, dự kiến đến năm 2035 đường sắt cao tốc đáp ứng khoảng 6 - 8% thị phần lượng luân chuyển vận tải hành khách trên hành lang Bắc - Nam và tiếp tục tăng lên nhanh chóng với thị phần khoảng 32 - 33% vào năm 2050. Như vậy khi đó thị phần vận tải trên hành lang Bắc - Nam được tái cơ cấu theo hướng tối ưu và bền vững; mở ra không gian phát triển kinh tế mới; có khả năng vận tải một số hàng hóa đặc chủng phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh… Nhược điểm: Chi phí đầu tư hạ tầng tốc độ 350km/h cao hơn khoảng 8-9% so với tốc độ 250km/h, 20% so với tốc độ 200km/h, nhưng nếu không đầu tư ngay từ đầu việc nâng cấp sẽ rất tốn kém và không khả thi.