Dừng công tác 2 CSGT rượt đuổi, vụt người vi phạm giao thông

Liên quan đến vụ CSGT rượt đuổi, dùng gậy điều khiển giao thông vụt người vi phạm, trưa 1/11, Thượng tá Trần Văn Lưu, Trưởng Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết đã có báo cáo gửi Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Đồng thời, Công an huyện đã quyết định tạm dừng công tác đối với Đại uý Hà Tấn Phong và Thượng uý Nguyễn Huỳnh Công Minh, thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự của huyện.

Hình ảnh CSGT dùng gậy vụt người vi phạm giao thông. Ảnh cắt từ clip

Theo Thượng tá Lưu, trong vụ việc này, người điều khiển xe máy đã không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, chạy xe lạng lách, đánh võng; xe không kính chiếu hậu, không mang giấy tờ…

Làm việc với Công an huyện Tân Trụ, người vi phạm cũng đã nhận sai.

Trước đó, tối 31/10, 1 đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh 2 người mặc sắc phục CSGT đuổi theo một nam thanh niên chạy xe máy.

Khi áp sát được nam thanh niên, 1 trong 2 người mặc sắc phục CSGT đã dùng gậy điều khiển giao thông vụt tới tấp nam thanh niên, đạp xe máy xuống bờ ruộng.

Vụ việc xảy ra tại khu vực thuộc ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ.

Sự việc trên đã được một camera an ninh ven đường ghi lại, sau đó xuất hiện trên mạng xã hội Facebook và nhanh chóng được lan truyền.

