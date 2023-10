Đứng chụp ảnh để báo cáo chấm công, nam bảo vệ bị xe máy tông tử vong

Tối 8-10, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra ở chân cầu vượt ngã tư 550, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khoảng 21 giờ 30, anh Trần Minh Khoa (21 tuổi, quê Ninh Thuận) điều khiển xe máy BS: 85B1-861.21 chạy trên đường ĐT743 hướng từ ngã sáu An Phú đi ngã tư 550.

Khi đến chân cầu vượt 550 (thuộc phường Bình Hoà, TP Thuận An) thì xe máy tông trúng ông Bùi Trung B (56 tuổi, ngụ TPHCM) đang đứng trước cọc tiêu phản quang gắn ở đầu dải phân cách của cầu vượt.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú tông mạnh làm ông B ngã xuống đường tử vong tại chỗ, anh Khoa bị thương nhẹ sau đó được đưa vào bệnh viện.

Được biết, ông B làm bảo vệ cho khu phức hợp thương mại ngay chân cầu vượt. Những người đồng nghiệp của ông cho biết theo quy định khi ai vào ca trực cũng phải chụp hình khu phức hợp gửi vào nhóm để được chấm công.

Mà muốn chụp để thấy hết dòng chữ đèn led ở trên cao của dự án thì phải lùi xa ra ngoài đường.

Cơ quan chức năng có mặt điều tra vụ việc.

Tối 8/10, khi nạn nhân đang đứng ở chân cầu vượt 550 chụp hình thì bị xe tông trúng. Còn về cầu vượt 550 thì cây cầu này cấm xe máy nhưng hàng ngày người dân vẫn bất chấp phóng bạt mạng lên cầu.

Hiện trường vụ việc.

Công an TP Thuận An và Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã tới khám nghiệm hiện trường. Điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

