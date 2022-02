Du khách chen chân lên Yên Tử, về đền Cửa Ông cầu an, xin lộc đầu năm

Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Quảng Ninh không tổ chức khai hội các đền, chùa… Nhưng ngay từ những ngày đầu năm mới, các địa điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đông kín người.

Ngay từ ngày mùng 1 Tết, di tích danh thắng Yên Tử đã có những đoàn người đến chiêm bái Tổ thiền, khấn phật cầu an.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, từ khu vực ngã ba Dốc Đỏ (QL18, TP. Uông Bí, Quảng Ninh) dẫn vào khu danh thắng Yên Tử lúc nào cũng nườm nượp hàng nghìn ô tô, xe máy khiến nơi đây thường xuyên xảy ra cảnh ùn tắc.

Dòng người hành hương về Yên Tử đông nhất là vào ngày 5 và mùng 6 tháng Giêng. Ở các ga cáp treo, các điểm thờ tự, nhiều thời điểm dòng người phải xếp hàng chờ nhau vào lễ bái, cầu an…

Mặc cho mưa rơi lặng hạt, các bậc lên khá trơn, chị Nguyễn Thị Mừng, nhà ở phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả vẫn mặc áo mưa, chống gậy cùng gia đình leo về hướng chùa Đồng. Chị Mừng chia sẻ: Xuân năm trước, do tỉnh triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch chặt chẽ, dù muốn đến Yên Tử cũng không đi được. Năm nay, dù số ca F0 trong cộng đồng còn phức tạp, nhưng do gia đình đã cơ bản tiêm được mũi 2, mũi 3, nên cả nhà quyết định hành hương một chuyến đều cầu may.

Theo ông Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban Quản lý di tích rừng và rừng Quốc gia Yên Tử: Tính đến thời điểm hiện tại, lượng khách đến hành hương ở Yên Tử trong dịp Tết này đạt khoảng gần 60.000 ngàn người. Đây là tín hiệu vui đối với du lịch TP Uông Bí nói chung và Yên Tử nói riêng trong đầu năm mới…

"Để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo cho du khách hành hương an toàn tuyệt đối, đơn vị đã phối hợp với chính quyền xã Thượng Yên Công, doanh nghiệp kinh doanh trong di tích bố trí cán bộ ở các địa điểm hướng dẫn, tuyên truyền nhắc nhở du khách thực hiện tốt thông điệp 5K; mỗi khi có người leo núi mệt bỏ khẩu trang ra là có cán bộ đến nhắc nhở", ông Dũng thông tin.

Xuôi về đền Cửa Ông ở TP Cẩm Phả những ngày đầu năm Nhâm Dần, PV cũng ghi nhận được nhộn nhịp du khách đến lễ thánh, cầu bình an.

Ông Nguyễn Duy Thanh, Phó trưởng Ban quản lý Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông - Cặp Tiên (TP Cẩm Phả) cho biết: Dù không tổ chức khai hội, nhưng lường trước được nhu cầu của người dân đến với đền Cửa Ông sẽ tăng mạnh trong dịp này, nên đơn vị đã chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc Covid-19.

Ban quản lý Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông - Cặp Tiên cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân và du khách trên 6 cụm loa truyền thanh. Hơn thế, tại các vị trí trong khuôn viên của đền đều được bố trí nhân viên thường xuyên nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ quy định 5K trong phòng, chống dịch. "Nhờ vậy, đến thời điểm hiện tại, lượng khách đến khu di tích đạt khoảng 53.000 người, nhưng đều đảm bảo an toàn tuyệt đối", ông Thanh cho hay.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, địa phương này đã có 300.000 lượt khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn. Trong đó, tập trung chủ yếu tại Khu di tích và Danh thắng Yên Tử, chùa Ba Vàng với trên 100.000 lượt, chùa Ngọa Vân 30.000 lượt, Đền Cửa Ông khoảng trên 53.000 lượt, chùa Cái Bầu 25.000 lượt, vịnh Hạ Long 5.000 lượt… Tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 400 tỷ đồng.

Đây là tín hiệu vui, đánh dấu sự phục hồi của ngành công nghiệp không khói sau thời gian gần như đóng băng do dịch bệnh. Theo kế hoạch, năm nay, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đón 9,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có trên 1,4 triệu lượt khách quốc tế...

Một điều đáng mừng nữa là, mặc dù lượng người, phương tiện đến hành hương, bái lễ rất đông, nhưng giao thông tại các tuyến, điểm du lịch không bị ách tắc kéo dài; không xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/du-khach-chen-chan-len-yen-tu-ve-den-cua-ong-cau-an-xin-loc-dau-nam-d541692i794903.html#id_zone_bookmarkNguồn: https://www.baogiaothong.vn/du-khach-chen-chan-len-yen-tu-ve-den-cua-ong-cau-an-xin-loc-dau-nam-d541692i794903.html#id_zone_bookmark