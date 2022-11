Đợt mưa lạnh đang xảy ra ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 23 đến ngày 24/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to.

Trời chuyển lạnh, vùng núi đêm và sáng trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 19-21 độ C.

Dự báo, trong hai ngày 25-26/11, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ duy trì nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi diện không đều; trưa chiều giảm mây, trời quang hơn, có khoảng nắng. Trời lạnh với nhiệt độ ngày 25/11 dao động từ 22-27 độ; ngày 26/11 dao động từ 23-26 độ.

Từ Chủ Nhật (27/11), không khí lạnh suy yếu, các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội trời tạnh mưa, trưa chiều nắng mạnh. Nhiệt độ trong ngày tăng cao, dao động từ 23-30 độ.

Hình thái thời tiết trên sẽ duy trì ở miền Bắc cho đến khoảng 30/11. Sau đó, đầu tháng 12/2022, dự báo sẽ có một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn về khiến miền Bắc chuyển mưa rét. Nhiệt độ sẽ giảm sâu, có nơi xuống ngưỡng rét đậm (dưới 15 độ C), vùng núi có nơi rét hại (dưới 13 độ C).

