Đông nghịt người tại các khu vui chơi, trung tâm thương mại ở TPHCM

Ngày 1/2 (mùng 4 Tết), khu vực đường hoa xuân Ất Tỵ 2025 (phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM) tấp nập khách. Nhiều người tranh thủ dạo đường hoa sớm để nắng nóng, đông người.

Tuy nhiên, người dân đã đến đây rất đông. Mọi người đều tranh thủ ghi lại những hình ảnh kỷ niệm bên linh vật của năm 2025. Những chú rắn ngộ nghĩnh, đáng yêu luôn được du khách chụp ảnh.

Nườm nượp khách đổ về khu vực trung tâm TPHCM để vui chơi, trẻ em được bố mẹ cõng trên vai để khỏi lạc vì dòng người càng lúc càng đông.

"Tôi vừa từ Vĩnh Long trở lại thành phố sớm để tránh kẹt xe. Vừa đến nơi đã tranh thủ đưa gia đình đến đường hoa thăm thú, chụp hình. Do đường hoa xuân Ất Tỵ 2025 chỉ còn đến mùng 5 Tết nên phải tranh thủ. Mình cứ ngỡ khu vực này chỉ đông trong những ngày đầu, nhưng đến bây giờ vẫn tấp nập khách" - anh Hà Văn Thủy (34 tuổi) chia sẻ.

Khu vực đường sách cũng thu hút nhiều bạn đọc đến tham quan, đọc và mua sách. Tại đây, hàng nghìn đầu sách phù hợp với mọi lứa tuổi, trình độ... đều có giá rất mềm, nhiều chương trình giảm giá, bán sách đồng giá thu hút rất đông độc giả.

Sau khi vui chơi, mọi người đổ vào các hàng quán, trung tâm thương mại để nghỉ chân và ăn uống. Tại Trung tâm thương mại Takashimaya, khách nườm nượp đổ về. "Ở đây vừa mát mẻ, vừa gần khu vực đường hoa xuân. Vì vậy, gia đình chúng tôi dự tính sau khi ăn uống sẽ tiếp tục dạo đường hoa để chụp ảnh vì còn nhiều khu vực mình chưa đến" - chị Trâm Anh (ngụ quận 7) cho biết.

Thang máy ken cứng khách

Tại đây, phụ huynh có thể đưa con dạo chơi, mua sắm

Nhiều mặt hàng giảm giá dịp Tết thu hút sự quan tâm của du khách. Một khu vực trò chơi lego thu hút trẻ em tham gia

Tuy nhiên, khu vực ẩm thực những ngày này luôn trong tình trạng quá tải. Hầu như ở các nhà hàng ăn uống, thực khách đều phải xếp hàng và chờ đợi

Nhiều người chấp nhận ngồi bên ngoài để chờ có bàn trống. "Tuy mệt và khá đói, lại phải chờ đợi lâu nhưng không còn cách nào khác. Tết mà, nơi nào cũng đông như vậy. Ăn uống tại các nhà hàng ở trung tâm thương mại đa số đều không phụ thu ngày Tết, giá cả cũng ổn định nên mình rất yên tâm" - bà Hương (ngụ TP Thủ Đức) chia sẻ.

Tại Aeon mall Bình Tân (quận Bình Tân), khách di chuyển chậm qua từng khu vực vì rất đông người đến ăn uống, vui chơi.

Một quầy hàng sushi tự chọn, có giá chỉ từ 9.800 đồng/món luôn được khách hàng ưu tiên lựa chọn khi đến đây.

Nhân viên liên tục tục châm thêm sushi lên quầy kệ để khách thoải mái lựa chọn.

Mua xong còn phải xếp hàng chờ thanh toán

Khu vực ăn uống không còn một chỗ trống

Theo nhân viên phục vụ, khách tăng 200% so với ngày thường. Dự kiến chiều tối mùng 4 và mùng 5 Tết, khách sẽ còn tăng cao hơn do nhiều người dân quay trở lại thành phố để nghỉ ngơi và chuẩn bị trở lại với công việc, học tập. Do đó, họ sẽ đến trung tâm thương mại, các cửa hàng ăn uống nhiều hơn.