Đồng Nai có tân Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 21/6, Bộ Công an công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Hồng Phong, 44 tuổi, Giám đốc Công an Hà Tĩnh làm Giám đốc Công an Đồng Nai thay thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang nhận công tác mới tại Bộ Công an.

Tân giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 1/7/2022 khi đang giữ chức Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), ông Phong được Bộ Công an điều động làm Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Từ hôm qua, người thay vị trí của ông Phong tại Hà Tĩnh là đại tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Cục trưởng An ninh đối ngoại.

Công an Đồng Nai hiện có 3 phó giám đốc gồm: đại tá Trần Tiến Đạt, thượng tá Trần Anh Sơn và thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn.

