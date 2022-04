Động đất liên tục ở Kon Tum: Thấp thỏm sống gần thủy điện

Sớm làm rõ nguyên nhân Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 20/4, ông Tô Xuân Bảo, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, đại diện Bộ Công Thương sẽ cùng đoàn công tác của Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai vào Kon Tum để làm rõ nguyên nhân gây ra các vụ động đất liên tiếp thời gian qua. Theo ông Bảo, giả thiết ban đầu của Viện Vật lý địa cầu đưa ra là Thủy điện Thượng Kon Tum bắt đầu tích nước có thể gây áp lực đến kết cấu địa chất, giống trường hợp Thủy điện Sông Tranh trước đây. Theo ông Bảo, các chuyên gia của Viện Vật lý địa cầu cũng nhận định Kon Tum nằm trên đới đứt gãy. Đây mới là giả thiết ban đầu về việc các công trình thủy điện trong quá trình tích nước có thể gây ra các trận động đất, như đã từng xảy ra ở thủy điện Sông Tranh. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra các trận động đất vừa qua có rất nhiều, có thể liên quan đến đới tự nhiên đứt gãy. Để nhận định rõ hơn, đoàn công tác với các chuyên gia nhiều lĩnh vực sẽ làm việc, nghiên cứu cụ thể trước khi có kết luận rõ ràng về động đất có phải do thủy điện tích nước hay không. “Trước đây, thủy điện Hoà Bình, Sơn La khi tích nước cũng có xảy ra các trận động đất. Thủy điện Sông Tranh, trận động đất lớn nhất ghi nhận được đạt 4,7 độ richter. Các bộ ngành sẽ phải kiểm tra, làm rõ nguyên nhân cụ thể của các trận động đất xem có liên quan thủy điện Thượng Kon Tum không. Chúng tôi cũng đang đợi đoàn công tác của Ban chỉ đạo liên ngành để vào làm rõ nguyên nhân giúp ổn định đời sống của người dân trong vùng”, ông Bảo nói. Về việc đảm bảo an toàn kỹ thuật cho các công trình thủy điện trên địa bàn Tây Nguyên cũng như cả nước, theo ông Bảo, việc kiểm tra an toàn hồ đập hằng năm là trách nhiệm thuộc UBND tỉnh Kon Tum. Năm nay, theo thẩm quyền, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cũng đã có kế hoạch kiểm tra đánh giá an toàn của 45 hồ đập thủy điện lớn trên toàn quốc thuộc danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ quy định. Với thủy điện Thượng Kon Tum, việc kiểm tra nghiệm thu để đưa vào hoạt động chính thức sẽ thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương và Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng). “Với thủy điện Thượng Kon Tum, Cục Điện lực có trách nhiệm theo dõi, đánh giá trong quá trình xây dựng. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp theo dõi, đánh giá trong quá trình vận hành. Còn việc an toàn trong quá trình thi công thì vẫn phải phối hợp với UBND tỉnh để kiểm tra”, ông Bảo cho hay. Phạm Tuyên