Đỉnh Fansipan xuống dưới 0 độ C, sương muối phủ khắp nơi

Thứ Ba, ngày 18/01/2022 14:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nhiệt độ trên đỉnh Fansipan xuống dưới 0 độ C khiến một lớp sương muối xuất hiện, bao phủ lên cảnh vật nơi đây.

Sáng nay (18/1), theo phản ánh của nhân viên cáp treo làm việc tại đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai), nhiệt độ trên khu vực đỉnh có lúc đã xuống dưới 0 độ C và sương muối đã xuất hiện.

Sương muối xuất hiện trên đỉnh Fansipan khi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C. Ảnh: Báo Lào Cai.

Sương muối phủ một lớp trắng xóa lên cỏ cây, cảnh vật nơi đây tạo nên một khung cảnh khác lạ. Đây là đợt sương muối thứ 4 "tấn công" đỉnh Fansipan từ đầu mùa đông đến nay.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Lào Cai, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 18 rạng sáng 19/1, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan vẫn trong tình trạng giảm thấp, sương muối khả năng tiếp tục xảy ra với cường độ mạnh hơn.

Sương muối tạo nên khung cảnh khác lạ vào sáng sớm và tan dần về trưa khi nắng lên. Ảnh: Báo Lào Cai.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai khuyến cáo, sương muối xuất hiện tạo nên phong cảnh kỳ thú phục vụ khách du lịch tham quan nhưng hiện tượng này lại gây hại cho cây trồng, vật nuôi.

Do đó, để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do giá rét, người dân cần tăng cường các biện pháp chăm sóc, tăng sức chịu đựng cho cây trồng; khẩn trương thu hoạch dứt điểm rau màu đã đến kỳ thu hoạch; tuyệt đối không gieo hạt vào những ngày nhiệt độ dưới 13 độ C.

Các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân các thôn, bản cách phòng, chống rét cho vật nuôi, không chăn thả, không bắt gia súc làm việc trước 9 giờ và sau 16 giờ hằng ngày; đặc biệt những ngày nhiệt độ dưới 13 độ C, cần nuôi nhốt gia súc tại chuồng.

