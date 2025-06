Đình chỉ nhân viên trạm BOT chửi bới, hành hung tài xế

Trước đó, ngày 4-6, mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại hình ảnh một tài xế xe tải dừng tại trạm thu phí trên Quốc lộ 5, đoạn qua TP Hải Phòng nghi bị nhân viên của trạm chửi bới, hành hung.

Lái xe bị nhân viên thu phí trên quốc lộ 5 tát vào mặt (ảnh cắt từ clip)

Theo clip ghi lại, sự việc xảy ra vào 19 giờ 41 phút ngày 3-6. Lúc này, khi nam tài xế đến làn thu phí không dừng thì số tiền trong ứng dụng thanh toán phí đường bộ không đủ nên được yêu cầu nạp tiền để qua trạm.

Trong lúc tài xế này đang loay hoay mở ứng dụng để nạp tiền, một người được cho là nhân viên trạm thu phí chỉ thẳng tay vào mặt tài xế lớn tiếng: "Mày có tiền không, tao bảo mày đi ra ngoài...". Khi tài xế liên tục nói: "Anh làm gì mà căng thế", người đàn ông liền dùng tay đánh vào mặt tài xế.

Sau đó, tài xế xuống xe và 2 bên tiếp tục cãi vã.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, tài xế trong vụ việc là anh B.V.D. (SN 1994, trú huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã có đơn đề nghị gửi Công an phường An Hưng, quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng), trình bày toàn bộ sự việc như clip. Tuy nhiên, do lãnh đạo, cán bộ trạm thu phí đánh anh B.V.D. cũng đã xin lỗi nên tài xế này đã rút đơn kiến nghị sự việc. "Mong cán bộ trạm thu phí có tác phong giao tiếp với người dân chuẩn mực, tránh để dẫn đến hậu quả đáng tiếc" - anh D. trình bày.

Liên quan vụ việc này, ngày 4-6, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam - đơn vị quản lý Quốc lộ 5 vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác ông N.V.C., nhân viên bán soát vé thuộc trạm thu phí số 2 Quốc lộ 5, người có hành vi chưa đúng mực như tài xế phản ánh. Thời gian đình chỉ công tác từ 4-6 đến 19-6.