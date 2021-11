Điều tra cái chết của nam thanh niên trên đường đi đá bóng về

Chủ Nhật, ngày 14/11/2021 13:09 PM (GMT+7)

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nam sinh lớp 11 sau vụ tai nạn trên đường đi đá bóng về.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Sáng 14/11, lãnh đạo UBND xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến vụ tai nạn khiến một nam sinh lớp 11 tử vong, Công an huyện Can Lộc đang vào cuộc điều tra, hiện chưa có kết luận.

Nạn nhân là em L.T.T ( 17 tuổi, ở xóm Nam Phong, học lớp 11 trường THPT Đồng Lộc, huyện Can Lộc).

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 11/11, người dân phát hiện em L.T.T bị ngã trên quốc lộ 15A, đoạn qua xã Phú Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Thời điểm này người dân đưa em T. đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại bảo vệ hiện trường đồng thời khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân cái chết của em T.

Theo lãnh đạo xã Thượng Lộc, trước khi bị tai nạn em T. đi đá bóng và xảy ra xô xát với một nhóm người. Trên đường về thì bị gặp nạn dẫn đến tử vong. Khu vực nơi nạn nhân gặp nạn đường rộng lớn.

“Chưa xác định được tai nạn của em T. có tác động từ ngoại lực hay không. Công an huyện đang điều tra, khu vực đường này rộng, không bị che khuất tầm nhìn. Sau khi khám nghiệm tử thi xong, gia đình đã tổ chức an táng cho em. Hiện công an đã mời một số người liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của em T.”, lãnh đạo UBND xã Thượng Lộc nói.

Được biết em L.T.T sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố em qua đời khi em vừa tròn 3 tuổi.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

