Đi mua bia chờ xem chung kết Euro, bị phạt ra đường khi không cần thiết

Thứ Hai, ngày 12/07/2021 10:07 AM (GMT+7)

Người đàn ông điều khiển xe máy đi mua bia về nhậu đợi xem chung kết Euro đã bị phạt lỗi ra đường khi không thật sự cần thiết.

Khuya 11-7, Đội CSGT (KV1) Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã xử lý nhiều trường hợp ra đường khi không thật sự cần thiết. Trong đó có trường hợp đi mua bia về nhậu đợi xe chung kết Euro.

Người đàn ông ra đường mua bia để nhậu xem chung kết Eurro bị CSGT phạt ra đường khi không thật sự cần thiết. Ảnh: TS

Theo ghi nhận, tại đường Lương Định Của (phường An Phú), Đội CSGT (KV1) Công an TP Thủ Đức đã tiến hành dừng xe máy do một người đàn ông điều khiển chở theo một thùng bia. Qua kiểm tra giấy tờ, người này không xuất trình được CMND, giấy đăng ký xe.

Khi CSGT hỏi lý do ra đường, người này cho biết ra đường để đi mua bia về nhậu xem chung kết Euro. “Chung kết Eurro thì mua bia về hai vợ chồng nướng mực nhậu thôi. Em biết là em sai khi ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết rồi” người này nói thêm.

Người này sau đó gọi điện thoại nhờ người quen xin giúp bỏ qua vi phạm nhưng vẫn bị lực lượng CSGT kiên quyết lập biên bản lỗi ra đường khi không thật sự cần thiết, không mang giấy tờ xe.

Các trường hợp xuất trình được giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc được phép tiếp tục lưu thông. Ảnh: TS

Mẫu giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc được người đi đường xuất trình cho lực lượng CSGT. Ảnh: TS

Ngoài ra, một nam thanh niên chở nhiều túi nilon cam lưu thông qua khu vực cũng bị lực lượng CSGT dừng xe. Làm việc với CSGT người này cho biết vợ bán hàng online nên đi giao cam cho khách hàng.

“Tôi làm tài xế xe tải đường dài miết nên không để ý nữa, tôi cũng chưa biết Chỉ thị 16 không ra đường khi không thật sự cần thiết” người này lý giải lý do ra đường cho lực lượng CSGT.

Nam thanh niên đi giao cam cho vợ lý giải vì không biết Chỉ thị 16 nên ra đường. Ảnh: TS

Theo ghi nhận của PV, rất nhiều tường hợp người đi máy thấy chốt lực lượng chức năng đã quay đầu xe. Ngoài ra, cũng không ít trường hợp không tuân thủ hiệu lệnh của CSGT mà phóng xe bỏ chạy.

Tổng cộng trong đêm cùng ngày, lực lượng CSGT (KV1) Công an TP Thủ Đức đã lập biên bản 3 trường hợp ra đường khi không thật sự cần thiết.

Phạt 1 đến 3 triệu đồng Từ 0 giờ ngày 9-7, TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 và người dân chỉ ra khỏi nhà khi có việc thực sự cần thiết, không được tập trung quá 2 người nơi công cộng, dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu... Lỗi ra đường không có lý do chính đáng sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng do “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”. Việc không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách 2 m nơi công cộng cũng sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng.

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/di-mua-bia-cho-xem-chung-ket-euro-bi-phat-ra-duong-khi-khong-can-thiet-999853.html