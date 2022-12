Đề xuất hướng xử lý chiếc tàu sắt tiền tỉ, không người lái dạt vào bờ biển Quảng Trị

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, vừa ký văn bản gửi UBND tỉnh về việc đề xuất xử lý chiếc tàu sắt không người lái dạt vào bờ biển xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong.

Chiếc tàu sắt không người lái dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị hôm 9-12

Trước đó, ngày 9-12, Đồn Biên phòng Triệu Vân - Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện chiếc tàu vỏ sắt không người lái dạt vào bờ biển. Tàu dài 50 m, rộng 10 m, cao 12 m; có 3 tầng gồm: tầng hầm chứa máy móc, tầng 2 là bếp và nhà ăn, tầng 3 có buồng lái và phòng ngủ. Phía mũi tàu và 2 bên mạn phải, trái tầng 3 có dòng chữ nước ngoài nghi là chữ Trung Quốc.

Chiếc tàu sắt chứa nhiều ngư lưới cụ, máy móc

Tàu có máy móc bình thường nhưng một số bộ phận đã hư hỏng, vỏ hoen gỉ. Trên tàu có một số ngư lưới cụ đã hỏng, một cần cẩu dài 5 m, không có thông tin về nguồn gốc, xuất xứ và chủ sở hữu. Ước tính chiếc tàu trị giá khoảng 2 - 3 tỉ đồng.

Theo Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, hiện chiếc tàu trên đang mắc cạn ở bờ biển xã Triệu Vân, do trọng tải lớn nên không thể lai dắt vào nơi neo đậu an toàn. Do đó, đơn vị này đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị sớm chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền phối hợp, thông báo tìm chủ sở hữu con tàu. Trường hợp không tìm được chủ sở hữu, con tàu sẽ được bán đấu giá sung công quỹ.

Dòng chữ nước ngoài nghi chữ Trung Quốc trên mạn tàu

Trong quá trình chờ xử lý, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đề nghị lai dắt con tàu ra khỏi vị trí mắc cạn về neo đậu tại cảng Hải đội 2 ở xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Chi phí lai dắt khoảng 700 triệu đồng do chủ sở hữu (nếu tìm thấy) chi trả hoặc trừ vào chi phí bán đấu giá con tàu.

