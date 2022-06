Đề xuất bảo lưu thời gian đóng BHXH sau khi rút 1 lần

BHXH Việt Nam thông tin, tính đến đầu tháng 5/2022, số người tham gia BHXH là 16,608 triệu người, đạt 86,6% kế hoạch, đạt 33,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 183.700 người so với tháng trước, tăng 60.800 người so với cuối năm 2021, tăng 521.000 người so với cùng kỳ năm trước.