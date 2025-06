Dàn khí tài hiện đại của công an trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Đây là lần đầu tiên các vũ khí quân dụng được trưng bày tại TP HCM.

Chương trình nằm trong sự kiện “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” do Bộ Công an tổ chức từ ngày 6 đến 8/6.

Xe bọc thép S6 là xe chống đạn, chở kíp chiến đấu phục vụ công tác đánh bắt, truy đuổi các loại tội phạm nguy hiểm. Gầm có khả năng chống mìn. Bánh xe trang bị hệ thống giám sát lốp, tự động bù hơi, xe có thể tiếp tục chạy được quãng đường dài sau khi bị thủng lốp. Trên nóc trang bị giá để lắp súng, camera, hệ thống phun lựu đạn khói và hệ thống phá sóng.

Xe Ram bọc thép chống đạn, chở kíp chiến đấu đuổi bắt các loại tội phạm có trang bị vũ khí nóng, nguy hiểm. Xe có thể xử dụng hiệu quả trong nhiều loại địa hình, khả năng cơ động vượt chướng ngại vật, leo dốc, đi trong vùng ngập nước...

Xe phun nước chống bạo loạn sử dụng trong trường hợp đám đông quá khích biểu tình gây rối trật tự công cộng. Xe trang bị camera giám sát, hệ thống phun nước áp lực lớn để giải tán đám đông, chữa cháy...

Xe thiết lập barrie phòng, chống bạo loạn. Khi có bạo loạn, xe thiết lập nhanh hàng rào để kiểm soát, cô lập khu vực và ngăn chặn dòng người xâm nhập trái phép, hỗ trợ lực lượng chức năng giải tán đám đông quá khích.

Xe phóng thang - một trang bị đặc chủng, đóng vai trò quan trọng trong các nhiệm vụ chống khủng bố, giải cứu con tin và truy bắt tội phạm tại các tòa nhà cao tầng. Trên xe bố trí hai hệ thống thang độc lập, có khả năng vươn cao trong thời gian ngắn; tích hợp bệ ngắm để sử dụng khi cần vị trí thích hợp để bắn tỉa hoặc quan sát mục tiêu tác chiến.

Môtô tuần tra Honda Gold Wing thuộc biên chế Cảnh sát giao thông. Xe có dung tích 1.800 cc, bình xăng 21 lít được cảnh sát dùng làm phương tiện tuần tra giao thông và dẫn đoàn.

Ngoài khu trưng bày các loại xe trên đường Nguyễn Huệ, ban tổ chức còn bố trí một gian trưng bày các hiện vật, kỷ vật, trang thiết bị của lực lượng cảnh sát qua các thời kỳ.

Các loại súng trung liên, tiểu liên, súng bắn khép góc, súng ngắn, súng ngắm... công cụ hỗ trợ lực lượng chiến đấu trưng bày tại triển lãm.

Trang bị của cảnh sát đặc nhiệm: mũ, giáp chống đạn, ống nhòm đêm, súng tiểu liên MP5A3, súng ngắn, bộ đàm, công cụ hỗ trợ...

Loạt quần áo cùng trang thiết bị trang bị cho lực lượng cảnh sát cơ động khi chống bạo động, rà phá bom mìn, chống khủng bố...

Hàng trăm người dân đến tham quan triển lãm của ngành công an trong trưa 6/6.