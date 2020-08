Đã tìm thấy tài xế tông chết người đi xe đạp rồi bỏ chạy trong đêm

Thứ Bảy, ngày 01/08/2020 14:46 PM (GMT+7)

Sau khi xảy ra va chạm với người đi xe đạp khiến nạn nhân tử vong, Tuấn bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện công an đang tạm giữ tài xế này để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong.

Sáng 1/8, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang tạm giữ Phan Anh Tuấn (SN 2000, trú tại thôn Đông Thuận, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên), để điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến ông L.N.T (SN 1980, trú thôn Phúc Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên) tử vong dưới ruộng lúa vào tối 28/7.

Trước đó, sáng 29/7, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo của Ban Công an xã Cẩm Sơn về việc có 1 người đàn ông chết ở ruộng lúa, sát với đường Quốc lộ 1A thuộc thôn An Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiếp cận hiện trường, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) điều tra, xác định đây là một vụ tai nạn giao thông. T,ại hiện trường có 1 vết xước có chiều dài khoảng 17m, cách đó có 1 đôi dép màu đen, chiếc xe đạp nhãn hiệu Mini.

Qua điều tra ban đầu, công an nhận định khoảng 21h45 ngày 28/7, ông T. điều khiển xe đạp đi trên Quốc lộ 1A. Khi di chuyển đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy tay ga do Tuấn điều khiển.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, Tuấn bỏ mặc ông T. nằm dưới ruộng, vít ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Biết không thể trốn chạy, đồng thời nhận được sự vận động của gia đình, đến chiều 31/7, Tuấn đã đến Công an huyện Cẩm Xuyên tự thú và khai nhận về hành vi có liên quan đến vụ tai nạn khiến ông T. tử vong.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

