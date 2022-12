Cựu bí thư Đồng Nai kêu gọi Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú

Ngày 13-12, luật sư bào chữa cho ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, cho biết trước khi TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử, thân chủ của ông đã kêu gọi chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC) Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú, có giải trình với tòa án để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

"Ông Thành cho rằng không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, việc xét xử sẽ tốt hơn nếu bà Nhàn có mặt trình bày tại tòa án" - luật sư bị cáo Thành nói.

Ba bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái (từ trái qua)

Theo luật sư, làm việc với cơ quan tố tụng, cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành cho biết ông trưởng thành trong gia đình truyền thống cách mạng; bản thân cũng đã gần 50 năm tuổi Đảng, song vì sự sơ suất, bất cẩn mắc phải lỗi lầm với trung ương, với nhân dân và gia đình. "Một đời công tác và cống hiến mà cuối đời phải đứng trước vành móng ngựa là sự trả giá quá đắt cho sai sót của mình. Tôi rất thấm và ân hận. Tôi mong các đồng chí còn công tác không mắc sai lầm như thế này. Tôi mong tòa án xét xử thấu đáo, toàn diện mà cho tôi hưởng chính sách khoan hồng" - ông Thành bày tỏ.

Theo luật sư, ông Thành tuổi đã cao, sức khỏe kém, bệnh nền rất nhiều trong khi phiên tòa dự kiến diễn ra 20 ngày. Do đó, cựu bí thư Đồng Nai mong được tòa án tạo điều kiện y tế để đủ sức khỏe tham dự.

Theo dự kiến, ngày 21-12 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty AIC, và 35 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC và các đơn vị có liên quan. Trong vụ án này, bị cáo Nhàn bị xét xử về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, song cựu chủ tịch AIC đang bỏ trốn.

Bị cáo Trần Đình Thành, cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, và bị cáo Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, bị xét xử về tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Phiên tòa có 29 luật sư bào chữa trong các bị cáo. Mặc dù, đang bỏ trốn và bị truy nã song bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn có 1 luật sư bào chữa. Ngoài ra, tòa án triệu tập 69 cá nhân, đại diện các đơn vị tham gia phiên tòa.

Theo cáo trạng, do có quen biết với cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nhiều lần gặp gỡ Trần Đình Thành cùng các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đề nghị tạo điều kiện để Công ty AIC tham gia đấu thầu và trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai.

Đầu năm 2013, khi Bệnh viện Đồng Nai được UBND tỉnh chấp thuận cho thuê đơn vị tư vấn để điều chỉnh danh mục thiết bị y tế chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế, bị can Nhàn chỉ đạo nhiều thuộc cấp thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các công ty "quân xanh" để đảm bảo cho AIC được trúng thầu.

Từ thủ đoạn nêu trên, Công ty AIC được chỉ định tham gia 16/19 gói thầu thiết bị y tế với tổng giá trị 665 tỉ đồng. Hành vi của bị can Nhàn bị xác định gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 152 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định để được tạo điều kiện trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Dự án Bệnh viện Đồng Nai, cựu chủ tịch AIC đã chi tiền hối lộ cho Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ tổng số tiền là 43,8 tỉ đồng. Cụ thể, bị can Nhàn đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho bị can Thành 14,5 tỉ đồng, bị can Thái 14,5 tỉ đồng và bị can Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỉ đồng.

