Cuối tuần miền Bắc có thể nắng ấm đến 30 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay 25/2, từ Nam Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và phía Đông Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 24/2 đến 3h ngày 25/2 có nơi trên 40mm như: Lộc Tiến (Huế) 52,2mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 83,4mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 46,2mm… Ngày và đêm 25/2, Quảng Trị đến Khánh Hòa và phía Đông Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Hà Nội sắp đón nắng ấm, nhiệt tăng cao.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại đến đêm 25/2, sau trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại.

Từ ngày mai, khu vực Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ khoảng ngày 27-28/2 trưa chiều trời nắng, nền nhiệt khu vực Bắc bộ tăng khá mạnh những ngày giữa tuần, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở mức 25 độ C. Sáng và đêm trời lạnh.

Khu vực Bắc Trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm trời rét đến ngày 28/2, sau đêm trời lạnh. Trung Trung bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Từ ngày 27/2, ban ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhận định thời tiết từ đêm 26/2 đến ngày 6/3, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ khoảng 27-28/2 trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ 27-28/2, khu vực này rét về đêm và sáng sớm, sau đêm và sáng trời lạnh.

Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét về đêm đến ngày 28/2, sau đêm trời lạnh.

Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 27/2 ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Theo bảng cập nhật thời tiết các tỉnh, thành của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3, nhiệt độ Hà Nội tăng mạnh, trời tạnh ráo.

Ngày mai 26/2, mưa rét tiếp tục bao trùm Thủ đô, nhiệt độ trong ngày tăng nhẹ, dao động 15-18°C.

Ngày 27/2, nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội tăng mạnh, cao nhất 23 độ C, ban đêm cũng ấm áp hơn, thấp nhất 17 độ C, trời có mây, không mưa. Ngày 28/2, nhiệt độ ở Hà Nội tiếp tục tăng lên ngưỡng 19-25 độ C trong ngày, trời tạnh ráo.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Ngày 1-2/3, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội tăng mạnh lên 27-28°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20 độ C, trời nhiều mây, không mưa.

Ngày 3/3, ban đêm nhiệt độ không có sự biến động, tiếp tục duy trì khoảng 20°C thì ban ngày, nhiệt độ Thủ đô tiếp tục tăng lên ngưỡng 29 độ C.

Từ 4-6/3, nhiệt độ Hà Nội giảm dần, trong đó ngày 4/3 phổ biến 18-16 độ C, ngày 5-6/3 dao động 17-24 độ C, trời không mưa.