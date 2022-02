Cục quản lý đường bộ 4 nói gì về tiếng kêu cứu bên trạm BOT đường tránh Biên Hoà?

Hôm nay 22-2, Cục quản lý đường bộ 4, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, Nhà đầu tư BOT, các đơn vị liên quan đi khảo sát, đánh giá lại hiện trạng tại khu vực trạm BOT đường tránh Biên Hoà, sau đó đề xuất việc mở dải phân cách sao cho hợp lý.

Sáng 22-2, liên quan đến dải phân cách cứng trước trạm thu phí BOT đường tránh Biên Hoà (hay còn là trạm BOT Trảng Bom), ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho biết đã giao cho Cục quản lý đường bộ 4 xem xét, giải quyết và đề nghị liên hệ với Cục trưởng Cục quản lý đường bộ 4 để trao đổi.

Dải phân cách cứng phía Đông trước trạm BOT Trảng Bom khiến người dân 2 bên đường đi lại khó khăn, buôn bán ế ẩm. Ảnh: NGUYỄN TUẤN

Sáng cùng ngày, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục quản lý đường bộ 4 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), cho biết hôm nay 22-2, Cục quản lý đường bộ 4 sẽ cử đoàn công tác do ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Cục trưởng Cục quản lý đường bộ 4, dẫn đầu đoàn công tác gồm: Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, Nhà đầu tư BOT, các đơn vị liên quan… để đi khảo sát, đánh giá lại hiện trạng tại khu vực này, sau đó đề xuất việc mở dải phân cách sao cho hợp lý và đảm bảo an toàn giao thông.

"Sau khi khảo sát, đoàn sẽ lập biên bản hiện trường, sau đó Cục quản lý đường bộ 4 sẽ có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam để xin ý kiến, ví dụ sẽ thu hẹp dải phân cách kia hay mở rộng dải phân cách này… Sau khi xin ý kiến Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục quản lý đường bộ 4 sẽ chỉ đạo nhà đầu tư BOT thực hiện mở dải phân cách cũng như gắn biển báo sao cho đảm bảo điều kiện quay đầu, đảm bảo cho người dân sinh sống trong khu vực cũng như đảm bảo an toàn giao thông"- Cục trưởng Cục quản lý đường bộ 4 nói.

Khi được đề nghị nêu quan điểm về việc phóng viên Báo Người Lao Động đã bị 2 đối tượng lạ mặt hành hung và truy đuổi khi đang chụp ảnh dải phân cách cứng trước trạm thu phí đường tránh Biên Hoà (thường gọi là Trạm thu phí BOT Trảng Bom) và đề nghị nêu quan điểm liệu có liên quan gì đến nhà đầu tư BOT hay không? ông Nguyễn Văn Thành cho biết ông đã đọc thông tin vụ việc trên báo chí.

"Tôi đã liên lạc với nhà đầu tư BOT để hỏi và họ khẳng định họ không biết và không có liên quan gì đến việc phóng viên bị hành hung"- ông Thành nói và cho biết nhà đầu tư này "rất đàng hoàng".

