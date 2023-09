Cục thuế Bình Dương lên tiếng việc một cán bộ trong ngành chống đối đo nồng độ cồn

Tối 28-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Cục thuế tỉnh Bình Dương, cho biết đã yêu cầu Chi cục thuế khu vực Bến Cát báo cáo về vụ việc một cán bộ của chi cục chống đối đo nồng độ cồn.

Theo đó, trưa cùng ngày, tổ công tác số 4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương tổ chức thực hiện đo nồng độ cồn trên địa bàn huyện.

Ông S. được cho là chống đối lực lực Cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn

Thời điểm kiểm tra, đoàn đã yêu cầu một người đàn ông mặc đồng phục ngành thuế dừng xe để đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, người này nhất quyết không chịu chấp hành mà chạy thẳng vào quán cà phê, sau đó đôi co với lực lượng Cảnh sát giao thông bằng những lời lẽ khiếm nhã.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người này là ông H.V.S (SN 1965), hiện đang công tác tại Đội thuế Liên xã số 3 - Chi cục thuế khu vực Bến Cát (huyện Bàu Bàng).

Theo lãnh đạo Cục thuế tỉnh Bình Dương, sau khi nắm sự việc, đơn vị đã yêu cầu Chi cục thuế Bến Cát nhanh chóng báo cáo để xử lý cán bộ theo đúng quy định.

"Thời gian qua, Cục thuế tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quán triệt quy định, nội quy cơ quan về cán bộ, công chức, người lao động không uống rượu, bia khi lái xe hoặc khi làm nhiệm vụ. Nếu để xảy ra vi phạm, Cục thuế tỉnh sẽ xử lý nghiêm cán bộ"- lãnh đạo này thông tin.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương những ngày qua, Tổ Công tác số 4 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công An) phối hợp với công an các địa phương trong tỉnh lập chốt kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Nguồn: [Link nguồn]