Cử tri lo "lúc qua đời đã được đi đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa"

Thứ Bảy, ngày 16/11/2019 09:00 AM (GMT+7)

Trong gần 1000 người được đào tạo để vận hành đường sắt trên cao có 28% đã nghỉ việc vì chờ đợi quá lâu. Cử tri cao tuổi bảo nhau, không biết trước khi qua đời có được đi đường sắt trên cao đi thăm con cháu hay không?

Thời sự Sự kiện:

Thủ tục hành chính… vẫn hành là chính

Tại buổi tiếp xúc cử tri Quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp HĐND TP vào chiều 15/11, Chủ tịch UBND TP đã đứng trước một loạt những vấn đề nóng mà cử tri đưa ra.

Cử tri Đặng Thế Vinh (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) nêu thực trạng việc giải quyết thủ tục hành chính còn gặp khó khăn.

Ông Vinh đưa ra dẫn chứng cụ thể của thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân, hộ khẩu. Khi đến Cơ quan công an để cấp lại chứng minh thư (do hết hạn) hoặc chia tách sổ hộ khẩu… thì cơ quan này yêu cầu nộp giấy khai sinh gốc. “Mà người già, qua thời gian nhiều biến động, lấy đâu giấy khai sinh gốc để mà hoàn thiện hồ sơ”, ông Vinh nói.

Ông Vinh cho rằng “điều này là vô lý”. Bởi làm lại chứng minh thư căn cứ hộ khẩu và chứng minh thư cũ, những giấy tờ này đều do phía cơ cơ quan công an làm. Việc cơ quan công an ghi thiếu ngày sinh của công dân là do trách nhiệm của cơ quan này, tại sao lại bắt người dân đi tìm lại. Vì thế ông Vinh cho biết với những thủ tục hành chính như thế với người già “đi làm lại giấy khai sinh, làm xong có khi khai tử luôn”.

Trước vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến và cho biết hồ sơ công dân đã được cơ quan công an lưu giữ, thành phố sẽ chỉ đạo Công an thành phố giải quyết thủ tục nhanh gọn, đến tận nhà phục vụ người cao tuổi.

Phấn đấu hết tháng 12 vận hành đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông

Đáng lưu ý, cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ lo ngại trước tiến độ các dự án đường sắt trên cao. Theo đó, cử tri Trịnh Thị Nhung (phường Hàng Đào) nhắc đến tiến độ chậm của dự án đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông làm ảnh hưởng đến kinh tế.

Cùng mối lo ngại, cử tri Lê Ngọc Bình (phường Hàng Buồm) cho hay, nhiều người cao tuổi bảo không biết trước khi qua đời có được đi đường đó thăm con cháu hay không. Các cử tri đề nghị TP sớm đưa tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông vào khai thác.

Trả lời nội dung này, Chủ tịch TP cho biết vừa làm việc với PGĐ công ty hữu hạn Tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc và Trưởng ban quản lý dự án này. Đây là dự án được Chính phủ quyết định giao cho Bộ GTVT làm chủ đầu tư, đến nay đã 5 lần chậm tiến độ đưa vào sử dụng.

“Lần gần đây nhất vào đầu tháng 10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp đi khảo sát và giao trách nhiệm cho tôi cùng với Bộ trưởng GTVT và các bộ cùng với chủ đầu tư rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các nội dung thực hiện dự án này, sớm đưa chạy vận hành, thử nghiệm trong 20 ngày. Sau đó sẽ chạy thương mại chính thức”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói.

Người đứng đầu chính quyền Thành phố cũng đưa ra những nhóm vấn đề giải quyết việc này. Cụ thể, hội đồng nghiệm thu nhà nước phải tiến hành nghiệm thu, đánh giá về độ an toàn khi đưa toàn bộ hệ thống của dự án vào vận hành, chứ không phải là an toàn của một bộ phận.

“Nếu như mọi việc suôn sẻ thì chúng tôi đang cố gắng phấn đấu theo ý kiến của Thủ tướng hết tháng 12 này mới đưa được vào vận hành”, ông Chung nói.

Ngoài ra, Thành phố cũng đề nghị tổng thầu phải phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT để cung cấp các trang thiết bị có nguồn gốc xuất xứ, các nội dung hợp đồng đã ký là phải thực hiện. Chủ tịch Chung nhấn mạnh rằng tất cả các kiến nghị của kiểm toán thì phải khắc phục.

Chủ tịch Hà Nội cho biết thêm, TP đã có công ty được thành lập 2 năm nay để vận hành, thực tế đã đào tạo gần 1.000 nhân viên và lái tàu. “Nhưng vì chậm nên trong 1 năm vừa qua thì 28% công nhân bỏ đi rồi”, ông Chung nói.

Nguồn: https://infonet.vn/cu-tri-lo-luc-qua-doi-da-duoc-di-duong-sat-cat-linh-ha-dong-chua-post321140.i...Nguồn: https://infonet.vn/cu-tri-lo-luc-qua-doi-da-duoc-di-duong-sat-cat-linh-ha-dong-chua-post321140.info