Cư dân KĐT Thanh Hà dùng nước bẩn: Công ty nước mặt sông Đuống không có trách nhiệm cấp nước (?)

Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống (SDWTP) vừa có văn bản về vụ việc thiếu hụt nước sạch, nước không đủ tiêu chuẩn vệ sinh tại Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai).

Về trách nhiệm cấp nước cho Khu đô thị Thanh Hà, SDWTP cho biết, theo Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013, Nhà máy nước mặt Sông Đuống cung cấp nguồn nước cho khu vực phía Nam Hà Nội bao gồm quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên.

Cư dân khu đô thị Thanh Hà căng băng rôn đòi quyền lợi những ngày qua

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cấp nước cho khu vực Thủ đô, kết nối mạng vòng giữa các hệ thống cấp nước, kịp thời hỗ trợ bổ sung nguồn nước khi một trong các nguồn cấp gặp sự cố, trên cơ sở chấp thuận của UBND TP Hà Nội, SDWTP đã triển khai xây dựng tuyến ống DN800mm theo Quy hoạch (đấu nối từ tuyến ống DN1200mm sau sông Hồng) chạy dọc đường 70 để bổ sung cấp nước cho quận Hà Đông. Trên thực tế, việc cấp nước cho Khu đô thị Thanh Hà do Công ty CP nước sạch Thanh Hà chịu trách nhiệm trực tiếp cấp nước cho người dân từ hệ thống đường ống phân phối, dịch vụ và có thể được bổ sung từ nguồn của Công ty TNHH MTV cấp nước Hà Đông. SDWTP khẳng định khu vực Khu đô thị Thanh Hà không thuộc phạm vi cấp nước của đơn vị này.

Đối với tuyến ống cấp nước từ ngã 3 Xa La đến vòng xuyến Thanh Hà (ngã 3 Kiến Hưng), SDWTP khẳng định: Theo Quy hoạch cấp nước Thủ đô, tuyến ống này không được giao cho SDWTP đầu tư xây dựng. Do đó, SDWTP không có trách nhiệm đầu tư xây dựng.

Trước đó, báo Tiền Phong đăng tải bài viết "Hàng chục nghìn cư dân KĐT Thanh Hà khốn khổ vì nước bốc mùi chất tẩy rửa". Trong đó phản ánh việc hàng chục nghìn người dân căng băng rôn đòi quyền lợi được dùng nước sạch. Người dân cho biết, cách đây một tuần bị cắt nước, sau đó cấp lại nước bốc mùi nồng nặc "vào phòng tắm xả nước 5 phút là cay mắt mũi không thể chịu nổi".

Đại diện Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà cho biết, nguyên nhân dẫn đến thiếu nước sạch là do Nhà máy nước sạch sông Đuống cấp chỉ được 700m3/ngày đêm, trong khi bình thường khoảng 2.000m3/ngày đêm.

Ngoài ra còn do thiếu đường ống, hiện đường ống nước từ ngã ba Xa La về vòng xuyến Thanh Hà do Công ty CP Nước mặt Sông Đuống chịu trách nhiệm. Nhưng đến nay, công ty này vẫn chưa thi công. Do đó, thời gian qua, Công ty Nước sạch Thanh Hà phải thuê đường ống của Công ty Nước sạch Hà Đông.

Khi Công ty Nước sạch Hà Đông cắt nguồn nước cấp qua đường ống đột ngột, Công ty Nước sạch Thanh Hà cũng rơi vào thế bị động.

