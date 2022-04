CSGT không gọi điện, nhắn tin thông báo phạt nguội

Đặc thù của việc ghi hình phạt nguội người vi phạm trật tự an toàn giao thông phải qua nhiều giai đoạn, từ ghi hình, trích xuất camera, xác định lỗi vi phạm, gửi thông báo… nên không có chuyện CSGT gọi điện, nhắn tin cho người vi phạm thông báo bị phạt nguội. Đây là hình thức lừa đảo của các đối tượng phạm pháp hình sự trong thời gian qua nên người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác.

Không có xe ôtô nhưng anh T.M.N. (SN 1988, ngụ quận 3) liên tục nhận được cuộc gọi từ đầu số 590605…. của một người xưng là CSGT TP Hồ Chí Minh, thông báo xe ôtô của anh N. bị camera ghi hình phạt nguội vì đi vào đường cấm, người xưng là CSGT yêu cầu anh N. bấm vào phím 9 để biết thêm chi tiết và nhận… biên lai.

Do thường xuyên theo dõi tin tức, anh N. biết thủ đoạn lừa đảo trên đã xuất hiện trong thời gian qua nên anh không làm theo hướng dẫn của đối tượng lạ. Tuy không bị lừa nhưng anh N. liên tục bị số điện thoại này “quấy nhiễu” ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày.

Người dân cần cẩn trọng khi nhận được các cuộc gọi xưng là CSGT thông báo bị phạt nguội vì vi phạm luật giao thông, tránh mất tài sản vì các đối tượng lừa đảo.

Giống anh N., chị N. T.C.M. (SN 1978, nhà quận 6) mấy ngày nay liên tục nhận được cuộc gọi từ đầu số 00618…. thông báo bấm phím 9 để kiểm tra thông tin mình bị phạt nguội do điều khiển xe ôtô vượt đèn đỏ. Chị M. cho hay: “Tôi buôn bán tại nhà, có đi lấy thêm hàng để buôn bán thì chỉ sử dụng xe gắn máy lấy đâu ra xe ôtô đi mà bị phạt nguội! Bởi vậy khi nghe những người này xưng là CSGT, kêu mình bị phạt nguội, tôi không làm theo hướng dẫn mà cúp máy. Tuy vậy những người này cũng không để yên, cứ vài ngày lại gọi một lần rất phiền phức!”.

Một số nạn nhân nhận được các cuộc gọi mà các đối tượng xưng là tổng đài viên của CSGT gọi đến đều nhận chung nội dung na ná nhau như: “ Anh chị đã nhận được biên lai xử phạt nguội chưa? Anh chị gây tai nạn giao thông vào thời gian ngày, tháng, năm… nay đã quá thời hạn xử lý, đề nghị anh chị cung cấp số biên bản. Nếu chưa nhận được biên bản, yêu cầu anh chị cập nhật tên tuổi, số CMND (hoặc CCCD, hộ chiếu), số tài khoản ngân hàng để Phòng CSGT cung cấp số biên bản vi phạm cho anh chị kèm theo hành vi vi phạm, hình thức xử lý, số tiền nộp phạt… Khi nạn nhân còn đang bị rối, các đối tượng này yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản định sẵn hoặc cung cấp mã OTP để… xác minh, điều tra, xử lý.

Trước tình trạng nhiều nạn nhân phản ánh về việc bị CSGT gọi điện nhắn tin thông báo phạt nguội, bị mất tài sản, Phòng CSGT ĐS – ĐB - Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng CSGT) khẳng định, CSGT không gọi điện nhắn tin thông báo phạt nguội đối với bất cứ cá nhân, đơn vị hay người dân nào. Theo quy trình của việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông bằng hình thức phạt nguội phải qua nhiều giai đoạn như ghi hình người vi phạm giao thông, trích xuất camera để hoàn thành phiếu báo xác định hành vi vi phạm kèm thông báo chuyển đến địa chỉ người vi phạm bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện. Sau 15 ngày người vi phạm chưa đến trụ sở làm việc, Phòng CSGT sẽ phối hợp với Công an địa phương gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm. Những cuộc gọi xưng là CSGT thông báo phạt nguội đều là… lừa đảo.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân, khi nhận được cuộc gọi từ các số lạ xưng là CSGT thông báo phạt nguội cần thông báo với Công an địa phương, không làm theo hướng dẫn của các đối tượng, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng với các đối tượng bằng bất kỳ hình thức nào. Đối với những trường hợp người điều khiển phương tiện bị ghi hình phạt nguội, hiện Phòng CSGT đang chạy thử nghiệm kênh thông tin Official Account "Phòng CSGT ĐB - ĐS CA TP Hồ Chí Minh" trên nền tảng mạng xã hội (Zalo), qua đó tích hợp nhiều ứng dụng liên kết với trang thông tin điện tử của Phòng CSGT. Vì vậy, thông qua kênh thông tin này, người dân có thể tra cứu thông tin vi phạm giao thông qua hình ảnh và nộp phạt trực tuyến.

