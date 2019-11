Công ty rộng hàng nghìn mét vuông ở Bình Dương bốc cháy ngùn ngụt

Chủ Nhật, ngày 24/11/2019 14:55 PM (GMT+7)

Công ty chuyên sản xuất bàn, ghế sofa bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa ngày càng lớn.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường

Đến khoảng 13h30 ngày 24-11 gần 20 chiếc xe chữa cháy cùng lực lượng cứu hỏa gồm hàng trăm người đang khống chế đám cháy lớn xảy ra tại công ty Master Sofa (xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 12h, bảo vệ công ty phát hiện khói bốc lên trong khu xưởng sản xuất. Thấy vậy, bảo vệ hô hoán mọi người có mặt tại công ty dập lửa nhưng bất thành.

Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy của công an TP. Thủ Dầu Một, Công an thị xã Tân Uyên và Công an tỉnh Bình Dương đã huy động lực lượng phong tỏa hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Lửa và cột khói bốc cao hàng chục mét bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng.

Theo ghi nhận của phóng viên, vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất rộng hơn 2.000m2. Do là Chủ nhật nên chỉ có 37 công nhân làm việc tại xưởng này. Lúc vụ cháy xảy ra công nhân đã tan ca về hết.

Mặc dù lực lượng chữa cháy huy động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến khống chế ngọn lửa, nhưng đến thời điểm hiện tại ngọn lửa chưa có dấu hiệu thuyên giảm mà vẫn cháy dữ dội.

Một số hình ảnh hiện trường vụ hỏa hoạn:

