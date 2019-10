Công nhân chết bất thường, người nhà đưa xác đến công ty đòi làm rõ

Chủ Nhật, ngày 06/10/2019 10:05 AM (GMT+7)

Bàng hoàng khi thấy xe cấp cứu chở thi thể nam công nhân về nhà mà không hiểu chuyện gì xảy ra, người nhà đã đưa thi thể đến công ty yêu cầu làm rõ.

Sáng 6-10, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra nguyên nhân cái chết của một công nhân tại địa phương.

Người nhà đưa thi thể nạn nhân tới công ty nhiều giờ liền

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút chiều 5-10, người nhà anh Nguyễn Duy Tây (SN 1988; ngụ phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn) – công nhân của Công ty TNHH bao bì Tấn Đạt (đóng tại KCN Điện Nam – Điện Ngọc) bàng hoàng khi thấy chiếc xe cấp cứu của bệnh viện chở thi thể anh Tây về nhà mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

Người nhà nghe nói trong chiều cùng ngày, anh Tây bị tai nạn trong lúc làm việc tại công ty và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Điều khiến người nhà anh Tây hết sức bức xúc là họ không hề nhận được bất cứ thông tin nào từ phía công ty, chỉ khi xe cấp cứu chở thi thể anh Tây về nhà thì gia đình mới biết.

Công an có mặt điều tra nguyên nhân sự việc

Trước sự ra đi đột ngột và bất thường của anh Tây, người nhà đã đưa thi thể đến trụ sở Công ty bao bì Tấn Đạt. Liên tục nhiều giờ liền, hàng chục người thân của Tây đứng vây trước cổng nhà máy và yêu cầu làm rõ vụ việc cũng như trình báo công an vào cuộc điều tra.

Người nhà bàng hoàng và bức xúc trước cái chết quá bất ngờ của anh Tây

Theo Công an thị xã Điện Bàn, tối 5-10, công an và phía công ty đã trích xuất camera tại khu vực anh Tây làm việc. Ngoài ra, công an và lực lượng Pháp y cũng có mặt để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc.