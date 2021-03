Công an truy tìm hành khách trên chuyến xe “tử thần” khiến 5 người thương vong

Thứ Tư, ngày 03/03/2021 16:40 PM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định phát thông báo truy tìm hành khách đi trên xe khách BKS 77B-019.53 vào sáng 15-2, đã xảy ra tai nạn làm 3 người chết và 2 người bị thương.

Ngày 3-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đã phát thông báo truy tìm hành khách đi trên xe khách BKS 77B-019.53 vào sáng 15-2.

Một ôtô bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn liên hoàn

Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 15-2, xe khách loại 16 chỗ, BKS 77B-019.53 (nhà xe Hữu Kiệm), do Huỳnh Sơn Thạch (SN 1985; ngụ phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển chạy tuyến Tam Quan - Quy Nhơn, chở 8 hành khách. Khi đến khu vực Bả Canh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, chiếc xe đã xảy ra tai nạn liên hoàn làm chết 3 người, bị thương 2 người và thiệt hại nhiều tài sản.

Những ai là hành khách trên xe khách nói trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn để làm việc và tạo điều kiện để Cơ quan CSĐT giải quyết vụ án đúng quy định pháp luật. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo này được đăng tải, nếu hành khách trên xe khách nói trên không liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn để làm việc thì mọi yêu cầu sau đó sẽ không được giải quyết.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vào thời điểm trên, xe khách BKS 77B-019.53 do Huỳnh Sơn Thạch điều khiển trên đường Lê Duẩn theo hướng Bắc – Nam đã va chạm với mô tô chưa có biển số, do chị Phan Thị Hòa Lợi (31 tuổi) điều khiển, chở mẹ ruột là bà Lê Thị Hạ (58 tuổi, cùng ngụ phường Đập Đá).

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Sau cú va chạm, xe khách tiếp tục chạy sang lề đường bên trái rồi tông vào các ôtô BKS 51H-053.62, 51G-529.09 và 2 môtô BKS 77F7-1985 và 77D1-638.74 đang đỗ trong lề đường. Xe khách BKS 77B-019.53 tiếp tục lao vào mái hiên nhà dân mới dừng lại.

Hậu quả, bà Hạ chết tại chỗ, chị Lợi bị thương nặng. Khi xảy ra tai nạn, ông Nguyễn Đức Cường (43 tuổi, ngụ TP HCM), chủ ôtô BKS 51H-053.62, đang đứng ở phía sau ôtô này cũng bị thương nặng.

Sau đó, chị Lợi và ông Cường đã chết trên đường đi cấp cứu. Vụ tai nạn này còn có 2 người trên ôtô BKS 51H-053.62 bị thương nặng.

