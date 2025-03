Công an TP.HCM trả lời các băn khoăn của cử tri khi bỏ công an cấp huyện

Sáng 16-3, HĐND TP.HCM và Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" với chủ đề tháng 3-2025: "Tinh gọn tổ chức bộ máy - Nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM".

Chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" với chủ đề tháng 3-2025 về tinh gọn tổ chức bộ máy, trực tiếp trên HTV9, sáng 16-3. Ảnh: Chụp màn hình

Thông qua Fanpage của chương trình, cử tri đã đặt nhiều vấn đề về việc bỏ công an cấp huyện và chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ cho công an xã.

Đảm bảo an ninh địa bàn giáp ranh ra sao?

Cử tri hỏi: Khi không còn công an cấp huyện, việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận, huyện được thực hiện như thế nào? Nếu xảy ra tình trạng giữa 2 phường, xã giáp ranh thì ai sẽ là người giải quyết và xử lý? Công tác chỉ đạo, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận, huyện hiện nay ai chịu trách nhiệm?

Thông tin đến cử tri, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, cho biết hiện Công an TP đã phân cấp, bố trí lực lượng phù hợp với tổ chức bộ máy mới, đảm bảo các mặt công tác, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn TP thường xuyên, liên tục, không ngắt quãng.

Công an cấp xã đều được quán triệt phát hiện, xử lý ngay từ đầu các vấn đề an ninh trật tự, tổ chức lực lượng phương tiện; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hệ thống chính trị giải quyết các vấn đề, vụ việc phức tạp phát sinh trên địa bàn cấp xã.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho biết mỗi vụ việc xảy ra đều gắn với địa điểm cụ thể, gắn với một đơn vị hành chính nhất định. Công an sẽ xác định thẩm quyền xử lý theo địa điểm xảy ra vụ việc, còn vụ việc có tính chất phức tạp, xảy ra tại địa bàn liên quan nhiều xã, phường thì các phòng nghiệp vụ của Công an TP sẽ chủ trì, chỉ huy tổ chức lực lượng, đảm bảo trật tự trên địa bàn.

Liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của công an cấp xã sau khi bỏ công an cấp huyện, Thượng tá Nguyễn Thăng Long khẳng định: Việc không tổ chức công an cấp huyện không phải là giảm đi chức năng, nhiệm vụ mà mục tiêu chính là bớt đi một cấp trung gian trong tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý. Các nhiệm vụ của công an cấp huyện sẽ được chuyển giao cho Công an TP và công an cấp xã thực hiện.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM trả lời cử tri tại chương trình. Ảnh: Chụp màn hình.

Hiện nay, công an cấp xã ngoài các nhiệm vụ trước đây như đảm bảo an ninh trật tự, tiếp nhận tin tố giác tội phạm còn trực tiếp điều tra, xử lý các loại tội phạm theo đúng phân cấp, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Bộ Công an.

Từ 1-3, công an cấp xã đã thực hiện trực tiếp thủ tục đăng kí xe, từ 17-3 sẽ chính thức cấp đổi giấy phép lái xe cho người dân ngay tại công an xã.

“Như vậy về mặt chủ trương chung, tất cả công tác đảm bảo an ninh trật tự khi không còn công an cấp huyện vẫn được duy trì thường xuyên, liên tục và đảm bảo thực hiện có hiệu quả”- Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho biết.

Công an xã đủ năng lực để nhận thêm nhiều nhiệm vụ

Cử tri TP.HCM cũng băn khoăn về năng lực của công an cấp xã, liệu có đủ khả năng xử lý các loại tội phạm ở địa bàn, nhất là với tội phạm công nghệ cao hay không.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long chia sẻ tội phạm công nghệ hiện nay hoạt động với thủ đoạn tinh vi, phức tạp, có tổ chức trên môi trường mạng, liên tỉnh, xuyên quốc gia và không phụ thuộc vào địa bàn hành chính. Nạn nhân ở nhiều địa phương, tỉnh thành nên đòi hỏi công tác phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng công an, cũng như công tác tuyên truyền...

Thời gian qua, trước tình hình phức tạp của các loại tội phạm, Công an TP.HCM đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt đến từng cấp, đơn vị nghiệp vụ. Trong đó xác định công an cấp xã phải làm tốt nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý thông tin ban đầu về các vụ việc từ nạn nhân, người dân trên địa bàn cũng như làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân.

Người dân đến trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) làm thủ tục. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Công an TP cũng thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin của người dân về số điện thoại lừa đảo; cùng với các đơn vị trực thuộc thành lập các trang mạng xã hội. Người dân cũng có thể trực tiếp trình báo tội phạm thông qua ứng dụng VNeID.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM cũng chỉ đạo triển khai việc thông báo số điện thoại trực ban của 273 công an phường, xã, thị trấn và Công an TP.HCM để tiếp nhận các thông tin.

Lực lượng công an phường, xã, thị trấn cũng sẽ tiếp nhận, xử lý nhanh nhất các thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự, đảm bảo đúng chủ trương “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, sát cơ sở”.

Để tăng cường cho công an cấp xã đủ khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP cũng khẩn trương rà soát, tăng cường các mặt về công tác cán bộ, trang bị phương tiện, đảm bảo cơ sở vật chất cho công an cấp xã hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, phù hợp với mô hình, tổ chức mới hiện nay.