Vi phạm rất nghiêm trọng, Đảng ủy Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM bị kỷ luật

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP HCM quyết định thi hành kỷ luật với Đại tá Nguyễn Đăng Nam (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Phòng PC02) bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định do thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM ký ngày 26-10. Ngoài ra, Thiếu tướng Lê Hồng Nam còn ký quyết định thi hành kỷ luật thượng tá Trần Văn Phú, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (nguyên phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM) bằng hình thức cảnh cáo. Đại tá Nguyễn Đăng Nam hiện là Trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05, Công an TP HCM).