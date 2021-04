Công an TP Hà Nội thông báo thay đổi địa điểm cấp CCCD

Công an TP Hà Nội thông báo thay đổi địa điểm cấp CCCD

Thứ Bảy, ngày 10/04/2021 21:23 PM (GMT+7)

Ngày 10/4, Công an TP Hà Nội thông báo, nhằm tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, Công an TP Hà Nội đang tổ chức cấp CCCD gắn chíp điện tử cho người dân đến từng địa bàn dân cư (tổ dân phố, thôn, xóm).

Để tăng cường nguồn lực cho Công an cơ sở, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội xin trân trọng thông báo với người dân thủ đô:

Kể từ ngày 12/4/2021, tạm dừng tiếp dân tại trụ sở số 6 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, (Hà Nội).

Trụ sở số 44 Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa, (Hà Nội) duy trì 1 bộ thiết bị cấp CCCD gắn chíp nên tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD cho khoảng 375 trường hợp/ngày theo thời gian cụ thể sau được tính toán khoa học để người dân căn cứ vào đó bố trí thời gian, công việc đến phối hợp cùng giúp đỡ lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian làm việc Số thự tự tiếp nhận hồ sơ: 07h30’ - 09h30’ từ số 01 đến 50; 09h30’ - 11h30’ 50 – 100; 11h30’ - 13h30’ 100 – 150; 13h30’ - 15h30’ 150 – 200; 15h30’ - 17h30’ 200 – 250; 17h30’ - 19h30’ 250 – 300; 19h30’ - 21h30’ 300 – 350; 21h30’ - 22h30’ 350 – 375.

Mục đích thay đổi trên để công dân có nhu cầu làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử vui lòng liên hệ Công an quận, huyện, thị xã nơi có hộ khẩu đăng ký thường trú để được phục vụ thuận tiện.

Công an TP Hà Nội tổ chức cấp CCCD gắn chíp điện tử cho người dân đến từng địa bàn dân cư.

Hiện nay, 30 đơn vị Công an quận, huyện, thị xã đều bố trí, tổ chức cấp CCCD tại trụ sở cố định và các điểm cấp CCCD trên địa bàn xã, phường, thị trấn (mỗi đơn vị được bố trí ít nhất từ 2 điểm cấp CCCD lưu động trở lên).

Hiện tại, Công an TP Hà Nội đã hoàn thành thủ tục cấp 2.046.079 hồ sơ CCCD gắn chíp, đạt trên 30% so với chỉ tiêu và 1/3 khối lượng do Bộ Công an giao TP Hà Nội.

Từ ngày 11/1/2021 đến nay, đã gửi dữ liệu lên Bộ Công an là 926.241 trường hợp, đã nhận 122.735 thẻ CCCD do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) trả qua đường Bưu điện.

Bên cạnh đó, ngay khi nhận được thông tin phản ánh của một số cơ quan báo chí về tình trạng thu phí, lệ phí sai quy định và một số biểu hiện tiêu cực trong công tác cấp CCCD ở một số địa phương, Công an TP Hà Nội đã có văn bản gửi tới tất cả các đơn vị đang làm nhiệm vụ cấp CCCD trên toàn Thành phố, yêu cầu Thủ trưởng mỗi đơn vị phải sát sao hơn nữa trong việc kiểm tra đôn đốc công việc và chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện tiêu cực.

