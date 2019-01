Công an Cà Mau lên tiếng việc bắt người từng kiện chủ tịch UBND tỉnh

Thứ Ba, ngày 08/01/2019 13:15 PM (GMT+7)

Trong 2 bị can bị khởi tố, có bị can từng khởi kiện hành chính Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Sáng 8-1, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp thông tin đến báo chí về việc bắt tạm giam 2 bị can là Phan Phương Đông (55 tuổi; nguyên Trưởng Khòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc) và Đỗ Minh Thống (41 tuổi; nguyên kế toán), về hành vi "Tham ô tài sản" và "Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết vụ án được dư luận hết sức quan tâm vì bị can Thống từng có đơn khởi kiện UBND tỉnh về việc chậm trả lời khiếu nại.

Công an tỉnh Cà Mau cho biết thêm, việc bắt bị can Thống là hoàn toàn có căn cứ, có cơ sở chứ không phải do bị can Thống tố cáo cán bộ UBND tỉnh. Đồng thời, do mức độ vụ án cực kỳ nghiêm trọng nên đã bắt và tạm giam bị can để phục vụ điều tra.

Trong quá trình điều tra vụ án, ngày 12-12-2018, CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Minh Thống về tội "Tham ô tài sản". Bên cạnh đó, ngày 3-1-2019, khởi tố bổ sung đối với bị can Thống về tội "Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Đồng thời, cùng ngày, CSĐT cũng ra quyết định khởi tố đối với bị can Phạn Phương Đông cùng 2 tội danh trên.

Ngày 6-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt, khám xét nơi ở và làm việc của 2 bị can tại thị trấn Sông Đốc.

Cuối năm 2018, bị can Thống đã gửi đơn đến TAND tỉnh Cà Mau khởi kiện hành chính Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời. Bị can đề nghị tòa xử lý hành vi vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của bị can này…