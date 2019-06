Chuyện ít biết về đại gia xăng giả Trịnh Sướng

Tỉnh Sóc Trăng nhận khuyết điểm Tại cuộc họp báo ngày 11-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu đã nhận trách nhiệm của UBND tỉnh về vai trò quản lý nhà nước còn yếu kém. Ông cho hay tỉnh đã chỉ đạo, phân công rất nhiều đơn vị, đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra nhưng thực hiện chưa đảm bảo chặt chẽ, chưa phát hiện được tổ chức, cá nhân vi phạm. “Trước mắt UBND tỉnh xin nhận khuyết điểm, đây là bài học cho địa phương” - ông nói. Còn trước thông tin ông Trịnh Sướng cho một phó giám đốc Sở Công Thương vay 600 triệu đồng, tỉnh cho hay đã kiểm điểm người này nhưng số tiền vay chỉ là mối quan hệ thân tình giữa những người vợ với nhau… Về việc ông Huỳnh Văn Sum đi Nhật từ ngày 29-3 tới 3-4-2019, PV đã liên lạc để hỏi thêm chi tiết nhưng ông Sum từ chối tiếp xúc, nói có gì hỏi qua tỉnh… Trong khi đó, tại văn bản thông tin về việc này, tỉnh Sóc Trăng chỉ khẳng định ngắn gọn ông Sum xin nghỉ phép, đi tham quan bằng kinh phí tự túc, hồ sơ và thủ tục đúng quy định… Ngày 13-6, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, gửi thư khen công an các địa phương Đắk Nông, Sóc Trăng, TP.HCM, TP Cần Thơ cùng nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an đã phối hợp đấu tranh triệt phá đường dây xăng giả do Trịnh Sướng cùng nhiều người tổ chức. Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị. Đại tướng yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để truy tố những người trong đường dây. P.BÌNH