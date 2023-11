Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ 6 quyết nhiều vấn đề quan trọng

Chính thức giảm 2% thuế VAT đến hết 30-6-2024 Tại phiên bế mạc, QH cũng đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ sáu, QH khóa XV với 477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỉ lệ 96,56%). Theo nghị quyết, tại kỳ họp này, QH đã thông qua bảy luật gồm Luật Căn cước; Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và Luật Viễn thông (sửa đổi). QH thông qua chín nghị quyết, trong đó có Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024… Ngoài ra, có tám dự án luật được cho ý kiến lần đầu gồm: Luật BHXH (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức TAND (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. QH đồng ý cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết ngày 31-12-2024; đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế VAT trong thời gian từ ngày 1-1 đến hết 30-6-2024 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế VAT 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa đặc thù. QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của QH khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề, chất vấn…