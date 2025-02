Chủ tịch Đà Nẵng chia sẻ khi không tổ chức công an cấp quận, huyện

Chiều 12/2, tại hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, triển khai kế hoạch công tác năm 2025, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh có chia sẻ về việc không tổ chức công an cấp quận, huyện.

Theo ông Chinh, Đà Nẵng đang sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong khối chính quyền. Công an TP những ngày này cũng dồn tâm, dồn lực để thực hiện sắp xếp không tổ chức công an cấp quận, huyện, căng mình ra để làm.

Ông Lê Trung Chinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Anh

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ, một điều mà ông rất lo và cũng rất mong Công an TP quan tâm đó là khi không tổ chức công an cấp quận, huyện thì vai trò của Công an TP là phải xóa bỏ khoảng cách đối với công an cấp xã, phường.

“Xã, phường giáp ranh với nhau rất nhiều, ranh giới khó phân biệt, chỉ trong một con hẻm cũng có thể chia ra hai phường. Phải làm sao để chỉ đạo của Công an TP xuyên suốt đến công an phường. Chính quyền địa phương phải bám sát để tội phạm không thể tranh thủ các vùng giáp ranh mà phạm tội”, ông Chinh nhấn mạnh.

Ông Lê Trung Chinh cũng cho hay, năm 2025 đối với TP có nhiều sự kiện rất quan trọng. Đồng thời triển khai nhiều chủ trương lớn của Trung ương về xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Muốn đạt được các chỉ tiêu này, ông Chinh cho rằng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phải được giữ vững. Môi trường bất ổn thì không nhà đầu tư nào dám đến. Không thể để các công trình thi công xảy ra mất trộm, tai nạn lao động...

Theo ông Chinh, TP đang đầu tư rất mạnh mẽ cho công an nhưng chắc chắn chưa đủ. Tới đây, TP sẽ đầu tư phủ sóng thêm hàng loạt camera để ngăn ngừa, phát hiện tội phạm từ sớm, từ xa.

Ngoài ra, Công an thành phố sắp tới cũng thêm một số chức năng chuyển về từ Sở LĐ-TB&XH, GTVT, Tư pháp, trong đó có việc quản lý, theo dõi người nghiện ma túy.