Chủ tịch An Giang hủy kết luận yêu cầu các homestay núi Cấm giữ nguyên hiện trạng

Chiều 23/10, nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định số 1684 về việc huỷ bỏ nội dung nêu ở mục 9, thông báo số 276 ngày 12/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang về kết luận của cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư tại buổi họp về tình hình quản lý, định hướng phát triển núi Cấm và xây dựng loại hình lưu trú homestay trên địa bàn núi Cấm, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Các homestay trái phép trên núi Cấm.

Theo đó, nội dung bị huỷ bỏ là: "Đối với các homestay xây dựng tự phát, trước mắt giao UBND huyện Tịnh Biên (nay là thị xã) quản lý, yêu cầu các chủ homestay giữ nguyên hiện trạng. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phát sinh xây cất mới không đảm bảo quy định".

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, UBND xã An Hảo (Tịnh Biên) đã thông báo cho 10 chủ homestay trên núi Cấm dừng hoạt động kinh doanh lưu trú khách du lịch từ ngày 11/9 để chờ ý kiến của cơ quan chức năng có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện.

Homestay trên núi Cấm

Sau khi chính quyền xã An Hảo thông báo yêu cầu dừng hoạt động, đại diện các homestay ở núi Cấm cho rằng, việc tỉnh An Giang yêu cầu dừng hoạt động làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ, nhiều người đã phải hoàn trả tiền đặt cọc thuê phòng cho du khách. Các chủ homestay mong muốn chính quyền địa phương có hướng dẫn làm các thủ tục để hoạt động chính đáng, đúng pháp luật.

Theo UBND thị xã Tịnh Biên, các homestay trên núi Cấm được xây dựng ở những vị trí có địa hình lồi lõm, cheo leo trên các mỏm đồi có độ dốc cao. Với kết cấu tạm bợ, không đồng bộ, các homestay có thể xảy ra sự cố khi gặp gió lớn. Từ thực trạng trên, địa phương này đề nghị UBND tỉnh An Giang chấp thuận chủ trương cho địa phương tiến hành xử lý buộc tháo dỡ theo quy định với các homestay xây dựng không phép đang tồn tại trên núi Cấm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]