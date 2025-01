Cho thôi đại biểu Quốc hội đối với cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Dương Văn An

Chiều 15/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn An thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, căn cứ Hiến pháp. Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan; căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền; căn cứ Tờ trình của Ban Công tác đại biểu; xét Đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ngày 10/1/2025 của ông Dương Văn An, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết số 1364/NQ-UB7/0179 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn An thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Dương Văn An.

Trước đó, ngày 10/1 Bộ Chính trị đã xem xét và quyết định để ông Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nghỉ công tác từ ngày 10/1.

Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Dương Văn An vì đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận (từ tháng 10/2020 - tháng 3/2024).

Ông Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận (từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2024) đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông An cũng bị kết luận vi phạm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo Bộ Chính trị, những vi phạm đó gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách Nhà nước, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Vì thế ngày 10/1, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Dương Văn An và đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.