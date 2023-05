Chó Pitbull cắn chết cụ bà 82 tuổi

Ngày 18/5, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm việc với nhân chứng để làm rõ vụ việc một cụ bà bị chó Pitbull cắn tử vong.

Con chó Pitbull được nhốt trong chuồng sắt

Nạn nhân được xác định là bà Đ.T.V. (82 tuổi, ngụ tại số 80 đường Thống Nhất, KP. Hiệp Thắng, phường Bình Thắng, TP Dĩ An).

Theo thông tin ban đầu, anh N.VT. (SN 1982) sinh sống cùng vợ là chị T.T.T.T (SN: 1979) và mẹ ruột của chị T. là bà Đ.T.V. tại số 80 đường Thống Nhất, KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TP Dĩ An.

Tại đây, anh T. có nuôi 2 con chó loại Pitbull và Becgie, nhốt trong chuồng sắt.

Khoảng 19h ngày 16/5, chị T.T.T.T dẫn con chó Pitbull đi ra ngoài cho ăn, lúc này bà V. đang ngồi trên võng trong nhà, cách vị trí cho chó ăn khoảng 15m. Trong lúc nói chuyện, bà V. bị chó Pitbull lao tới tấn công vào vùng đầu.

Chị T.T.T.T vội chạy lại ngăn cản và kéo chó đi. Tuy nhiên, do thể trạng chó to lớn nên chị không kéo lại được.

Bị chó cắn, bà V. tử vong tại chỗ.

Pitbull là giống chó có nguồn gốc từ châu Mỹ, có bề ngoài vạm vỡ, cơ bắp, thường được dùng để tham gia chọi chó...

