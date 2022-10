Chợ hoa lớn nhất Hà Nội đông nghẹt khách sáng 20/10

Thứ Năm, ngày 20/10/2022 08:51 AM (GMT+7)

Chợ hoa Quảng An ( phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) được gọi là chợ hoa lớn nhất miền Bắc. Vốn đã nhộn nhịp người mua, kẻ bán trong ngày bình thường, đêm 19 rạng sáng 20/10, chợ hoa đêm Quảng Bá lại càng nhộn nhịp hơn so với thường ngày.

Dù thời điểm mua bán vào nửa đêm, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội lúc này là khá thấp, khoảng dưới 18 độ C, tuy nhiên điều đó không làm giảm đi sự náo nhiệt tại khu chợ, nhất là ở thời điểm cận kề ngày 20/10.

Ghi nhận tại chợ hoa vào lúc 1h sáng, chợ hoa đêm nổi tiếng nhất Hà Nội chật ních người và xe chở hàng.

Người mua kẻ bán, ai nấy đều hối hả, xác định có một đêm không ngủ.

Khách tới chợ không chỉ có những người mua buôn mà còn có rất đông người dân Thủ đô, các bạn trẻ và du khách nước ngoài.

Nguồn gốc hoa tại chợ ở đây chủ yếu từ các vùng nổi tiếng như: Tây Tựu, Từ Liêm, Đông Anh... và nhập khẩu từ Trung Quốc.

Dịp 20/10 năm nay, chợ luôn đa dạng loại hoa, màu sắc để người dân lựa chọn.

Hoa hồng nhung có giá 300.000 đồng/một bó 60 bông cao hơn gấp rưỡi giá thị trường ngày thường

Một tiểu thương tại đây cho biết: "Gần ngày 20/10, lượng khách đến chợ rất đông và giá hoa cũng tăng lên 2 đến 3 lần so với ngày thường, hoa hồng được người dân tìm mua nhiều nhất.

Nhiều chị em đến đây không những để mua hoa mà còn thích chụp ảnh.

Cũng có nhiều người yêu thích hoa cũng tranh thủ đi dạo chợ hoa đêm, để cảm nhận được sự nhộn nhịp trong những dịp lễ như thế này.

Khung cảnh "chật như nêm" tại lối đi trong chợ Quảng Bá.

Càng gần về sáng, trời càng lạnh và lất phất cơn mưa ngày một lớn, nhưng người mua hàng đến chợ ngày càng đông.

