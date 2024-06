Chính phủ xem xét tăng lương tối thiểu vùng từ 1-7

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất điều chỉnh vùng Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất Chính phủ phân lại vùng trên nguyên tắc kế thừa theo danh mục quy định hiện hành, ngoài ra có sự rà soát, cập nhật lại tên một số địa bàn sau khi có sự thay đổi do phải thực hiện sắp xếp lại địa giới hành chính cụ thể: - Điều chỉnh từ vùng II lên vùng I đối với: thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương); thị xã Quảng Yên, thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh); huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai); thành phố Tân An, huyện Đức Hòa, huyện Bến Lức, huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An). - Điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với: thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên và huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang); thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Nam Sách, Kim Thành (tỉnh Hải Dương); thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình); thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa); huyện Tân Phú, huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai); thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa); thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng); thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An). - Điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III đối với: các huyện Ninh Giang, Thanh Miện, Thanh Hà (tỉnh Hải Dương); các huyện Thái Thụy, Tiền Hải (tỉnh Thái Bình); các huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa); huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận).