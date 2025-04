Chi tiết chương trình lễ diễu binh, diễu hành dịp 30-4 tại TP.HCM

UBND TP.HCM vừa báo cáo Thủ tướng về công tác triển khai chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Theo báo cáo, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với TP.HCM tổ chức khảo sát thực tế, thống nhất ban hành Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong dịp lễ này.

Lễ diễu binh, diễu hành dịp 30-4 tại TP.HCM có 48 khối tham gia. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trong đó, phần diễu binh gồm 36 khối của lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Phần diễu hành kế tiếp do TP.HCM đảm nhiệm gồm 12 khối với khoảng 13.050 người tham gia.

Hiện nay, TP đã lên thiết kế các khán đài với 5.260 ghế đại biểu. Cụ thể, khán đài A gồm 1.068 ghế, khán đài B gồm 1.832 ghế, khán đài C gồm 2.360 ghế.

Ngoài ra còn có sân khấu lễ, khu vực tác nghiệp báo chí, khu vực khối đứng nền, hai trạm điện chính, trung tâm xử lý dữ liệu báo chí, nhà báo chí, khu y tế, xe cứu thương, cứu hỏa, cụm nhà vệ sinh di động và trung tâm kỹ thuật.

Đáng chú ý, khu vực diễu binh, diễu hành sẽ sử dụng công nghệ led, bố trí hệ thống màn hình theo hình thức sắp đặt, kết hợp công nghệ thực tế ảo, video art, 3D… để minh họa hình ảnh tư liệu, đồ họa trình chiếu trong quá trình diễu binh, diễu hành.

Đồng thời, bố trí hệ thống màn hình led, loa phóng thanh trên các tuyến đường chính và khu vực tập trung đông người được sử dụng để phục vụ người dân theo dõi buổi lễ.

Để tuyên truyền rộng rãi về lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đến toàn thể người dân, TP.HCM đã lên phương án huy động 22 màn hình led lớn tại các quận, huyện, TP Thủ Đức và các màn hình Led quảng cáo thương mại, tại các hộ dân đồng loạt truyền hình trực tiếp các hoạt động lễ.

Các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan cũng đang khẩn trương triển khai công tác tạm thu hồi, di dời, tháo dỡ các hạng mục có liên quan để kịp tiến độ bàn giao mặt bằng trống cho các đơn vị kỹ thuật thi công, lắp dựng vào ngày 22-4.

Đi sâu vào nội dung chương trình lễ kỷ niệm, Bộ VH-TT&DL đã trình xin ý kiến Thường trực Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đối với kịch bản của lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Cụ thể, chương trình nghệ thuật đầu giờ kéo dài 30 phút do TP.HCM thực hiện sẽ có biểu diễn nhạc kèn, múa súng. Trong lễ chào cờ, đội hình pháo lễ sẽ bắn 21 loạt trên nền Quốc thiều.

Sau đó là phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ đọc diễn văn; phát biểu của đại diện cựu chiến binh, thế hệ trẻ Việt Nam; cử nhạc ca khúc “Đất nước trọn niềm vui”. Kế đến là lễ diễu binh, diễu hành sẽ; thả bóng bay, chim bồ câu.