Chi tiết 6 lần nhận hối lộ từ AIC của cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM

Trong kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đầu thầu”, xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc bị can Dương Hoa Xô (cựu Giám đốc Trung tâm) nhận hối lộ, với mục đích tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng gói thầu dự án 12 PTN, gây thiệt hại hơn 83 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

Ở chiều ngược lại, các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT Công ty AIC), cùng hai thuộc cấp Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn, đã chi 14,4 tỷ đồng cho ông Xô. Số tiền này do AIC và các Công ty liên quan thu được từ hợp đồng dự án.

Theo cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo Ban thư ký tài chính Công ty AIC; quyết định phê duyệt, chi tiền theo “cơ chế” hoặc “ngoại giao" cho bị can Dương Hoa Xô.

Cụ thể, lần đầu, nhóm Nhàn đưa tiền cho bị can Xô nhận tiền vào khoảng tháng 11/2016 (sau khi Công ty AIC được tạm ứng, thanh toán các gói thầu giai đoạn 1).

Thời gian này, ông Trần Mạnh Hà (Phó Tổng Giám đốc) và ông Trần Đăng Tấn (Trưởng đại diện Công ty AIC tại TPHCM) đến phòng làm việc riêng của ông Xô tại Trung tâm Công nghệ sinh học. Khi đến, chỉ mình ông Xô ở trong phòng, ông Hà nói với ông Xô “chị Nhàn gửi lời cảm ơn anh đã quan tâm, tạo điều kiện cho Công ty AIC và chị Nhàn thay mặt công ty gửi anh chút quà cảm ơn".

Sau khi nói chuyện, bị can Trần Mạnh Hà đưa một túi giấy đựng quà màu nâu. Sau khi ông Hà và ông Tấn về, ông Xô kiểm tra trong có 2,5 tỷ đồng.

Bị can Dương Hoa Xô, Nguyễn Đăng Quân, Nguyễn Viết Thạch (từ trái sang phải).

Lần hai, vào tháng 1/2017, ông Hà và Tấn tiếp tục đến phòng làm việc của ông Xô đưa 3,9 tỷ đồng.

Lần thứ ba vào khoảng tháng 4/2017, một mình Trần Đăng Tấn đến gặp trực tiếp ông Xô, nói “chị Nhàn và anh Hà đều bận nên cử em đến gửi anh chút quà cám ơn… Công ty mong anh tạo điều kiện Công ty tiếp tục thực hiện các gói thầu giai đoạn 2". Sau khi Tấn về, ông Xô kiểm tra thấy trong túi có 2 tỷ đồng.

Khoảng tháng 2/2019, Trần Đăng Tấn lần thứ tư đến gặp ông Xô đưa thêm 2 tỷ với lý do “đã giúp đỡ trúng thầu giai đoạn 2”.

Lần thứ năm vào 7/2019, bị can Tấn đến đưa 2 tỷ đồng sau khi gói thầu giai đoạn 2 được ông Xô “tạo điều kiện”.

Sau đó khoảng hai tháng, vẫn là Trần Đăng Tấn lần thứ sáu đến đưa ông Xô 2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền14,4 tỷ đồng nhận được từ AIC, ông Xô cho bị can Trần Bình Minh (Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM) 1 tỷ đồng vào các dịp Tết Nguyên đán 2016 và 2017. Lý do Xô đưa tiền cho bị can Minh vì “tạo điều kiện cho Trung tâm thực hiện dự án”.

Ngoài ra, cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học còn chuyển cho Nguyễn Đăng Quân (Phó Giám đốc) 950 triệu đồng; cho thuộc cấp Nguyễn Viết Thạch 1,1 tỷ đồng.

Hơn 11 tỷ còn lại, ông Xô sử dụng cá nhân hết, giai đoạn điều tra, bị can nhận thức được sai phạm nên nộp toàn bộ khắc phục hậu quả.

Tại cơ quan điều tra, bị can Xô khai biết Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn, đưa tiền là theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Thanh Nhàn vì trước đó, Nhàn có gặp ông "đề nghị tạo điều kiện cho Công ty AIC được thực hiện dự án 12 PTN và Công ty sẽ cảm ơn".

Các bị can Nguyễn Đăng Quân, Trần Thị Bình Minh, Nguyễn Viết Thạch, cũng thừa nhận được ông Xô đưa tiền nhiều lần sau khi AIC hoàn tất thanh toán các gói thầu.

