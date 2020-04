Chi cục trưởng Thi hành án dân sự tử vong sau khi uống rượu cùng lãnh đạo doanh nghiệp

Thứ Hai, ngày 20/04/2020 19:40 PM (GMT+7)

Sau khi thử rượu của gia đình chị Lê Thị Phương, ông Đặng Phạm Viên đã bị ngộ độc.

Ngôi nhà ở 50 Quang Trung nơi anh Lê Xuân Minh bị ngộ độc sau khi uống rượu.

Ngày 20/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ việc ông Đặng Phạm Viên (SN 1967, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự TP.Thanh Hóa) tử vong do ngộ độc.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h20 cùng ngày, có 7 người ăn uống tại trụ sở Công ty Bất động sản (BĐS) Á Âu ở E16 khu 4 đô thị Bình Minh, TP.Thanh hóa và có dùng rượu của gia đình chị Lê Thị Phương (SN 1982, trú 50 Quang Trung, TP.Thanh Hóa), là Giám đốc Công ty BĐS Á Âu.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1981, trú tập thể Đại học Sư phạm Hà Nội, TP.Hà Nội), là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty BĐS Á Âu cùng ông Đặng Phạm Viên thử rượu thì bị ngộ độc. Cả 2 người đã được đưa đi cấp cứu tuy nhiên ông Viên đã tử vong sau đó, một người phụ nữ tên X. cũng thử rượu tuy nhiên nhổ ra nên chỉ bị ngộ độc nhẹ.

Tại thời điểm trên, ở nhà chị Lê Thị Phương có 6 người đang ăn uống tại nhà ở 50 Quang Trung, trong đó có chồng của chị Phương là anh Lê Xuân Minh (SN 1974) cũng uống loại rượu trên và tử vong sau đó.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-tu-vong-sau-khi-uong-ruou-c...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-tu-vong-sau-khi-uong-ruou-cung-lanh-dao-doanh-nghiep-1080929.html