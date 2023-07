Cháy nhà dân trong đêm, 3 người tử vong

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường

Vào thời điểm trên, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện Ánh Dương.

Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP đã điều động 8 xe chữa cháy của nhiều đơn vị cùng trên 50 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, UBND huyện Hoài Đức, Công an huyện Hoài Đức, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH - Bộ Công an đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Ngôi nhà xảy cháy diện tích khoảng 120m2 gồm 1 tầng, 1 lửng (diện tích tầng lửng khoảng 30m2 bố trí để ở và sinh hoạt gia đình); lắp cửa cuốn ra vào.

Hiện trường xảy ra vụ cháy

Đến khoảng 03h02’ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên do tính chất phức tạp của vụ cháy, 3 người trong nhà đã tử vong, là anh T.D.Q, sinh năm 1985; vợ anh Q. là chị N.T.H, sinh năm 1990; và con a Q. là cháu T.N.L, sinh năm 2016.

Tài sản bị cháy gồm nhiều xe đạp, xe máy điện và đồ dùng gia đình. Các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.

