Chân dung 6 nữ tướng Công an nhân dân Việt Nam hiện nay

Thứ Hai, ngày 08/03/2021 10:00 AM (GMT+7)

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng công an nhân dân đã có 6 nữ được phong quân hàm cấp tướng, trong đó có 1 Trung tướng (nghỉ hưu) và 5 Thiếu tướng.

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp

Bà Trần Thị Ngọc Đẹp (tên thường gọi thân mật là Sáu Đẹp) sinh năm 1960 trong một gia đình nghèo ở xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp.

Bà Đẹp tham gia lực lượng Công an từ rất sớm, làm chiến sĩ trinh sát. Cả cuộc đời công tác của bà phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, giữ các cương vị khác nhau tại Công an TP.Cần Thơ, cương vị cao nhất là Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ; tham gia và chỉ đạo điều tra phá nhiều vụ án về kinh tế, tham nhũng.

Năm 2007, khi đang là Thượng tá, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, bà được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.Cần Thơ khi cơ quan này được thành lập.

Bà được phong cấp bậc hàm Thiếu tướng vào tháng 12/2013. Tháng 5/2018 được điều động, bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an.

Bà được phong cấp bậc hàm Trung tướng tháng 11/2018 và là người phụ nữ đầu tiên được phong quân hàm Trung tướng trong lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

Đầu tháng 5/2020, bà đã nhận quyết định nghỉ hưu của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh

Bà Bùi Tuyết Minh sinh năm 1962, quê Hà Tiên (nay là Kiên Giang), hiện đang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Bà là người phụ nữ đầu tiên được phong hàm tướng trong lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

Tướng Tuyết Minh được sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng. Bố là ông Bùi Nhứt Bình (bí danh Trần Bình hay Mười Bình), mẹ là bà Nguyễn Kim Lựu (bí danh Bảy Hồng), đều là cán bộ cách mạng hoạt động trong căn cứ núi rừng Hà Tiên.

Sau khi học xong cấp III, năm 1981, bà được tuyển làm trinh sát, tích cóp nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh chống tội phạm. Đây cũng là thế mạnh, giúp bà đậu Đại học An ninh và hoàn thành xuất sắc chương trình học 5 năm. Trở về đơn vị, bà tiếp tục thể hiện năng lực qua nhiều vị trí và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh.

Trong những năm sau đó, bà lần lượt được bổ nhiệm qua các vị trí công tác như: Đội phó Đội Trinh sát ngoại tuyến trực thuộc Giám đốc, Phó trưởng phòng Tham mưu Ban Chỉ huy an ninh, Trưởng phòng Công tác chính trị, Trưởng phòng Tổ chức.

Năm 2004, bà được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang với cấp hàm thượng tá. Năm 2007, bà được cử tri tín nhiệm vào Quốc hội khóa XII. Đại biểu Quốc hội là Công an có tất cả 17 người, bà là nữ đại biểu duy nhất của lực lượng vũ trang, khoá XII.

Năm 2011, bà được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thăng quân hàm Đại tá trước thời hạn một năm, thay thế Thiếu tướng Lê Văn Thi được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Ngày 13/7/2013, bà được phong hàm Thiếu tướng.

Trong sự nghiệp gần 40 năm công tác trong ngành Công an, bà có gần 7 năm giữ chức Phó Giám đốc và 9 năm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Đây là điều rất đáng nể trọng, nhất là đối với một phụ nữ.

Thiếu tướng Hoàng Thị Thủy

Bà Hoàng Thị Thủy quê Thanh Hóa. Bà là người thứ ba được phong hàm Thiếu tướng Công an nhân dân vào năm 2014.

Thiếu tướng Hoàng Thị Thủy.

Tướng Thủy từng đảm nhiệm cương vị như Ủy viên Ban Thường vụ Hội phụ nữ Bộ Công an, Trưởng Ban công tác Phụ nữ Tổng cục An ninh.

Hiện nay, bà đang là Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt

Bà Nhữ Thị Minh Nguyệt quê ở Phổ Yên, Thái Nguyên. Bà hiện là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường, Bộ Công an.

Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng, Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt đã từng trải qua các chức vụ khác nhau trong ngành Công an: Trưởng ban công tác Phụ nữ của Tổng cục phòng chống tội phạm, Phó cục trưởng Cục Chính trị Hậu cần Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Phó Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần cảnh sát Chủ tịch Hội phụ nữ Tổng Cục VI (Bộ Công an); Cục trưởng Cục Chính trị Cảnh sát, Bộ Công an.

Tháng 10/2017, bà được phong cấp hàm Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam. Bà là 20 Phụ nữ Công an nhân dân tiêu biểu năm 2015.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân

Bà Nguyễn Thị Xuân sinh năm 1967, quê Thái Bình. Bà có nhiều năm công tác trong lĩnh vực an ninh tại địa bàn Tây Nguyên, từng là cán bộ trinh sát, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng An ninh Công an tỉnh Đắk Lắk; Phó Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên, Tổng cục An ninh; Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân.

Tháng 11/2019, khi đang trên cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, bà Nguyễn Thị Xuân được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách Hành chính, Tư pháp, Bộ Công an.

Tháng 12/2019, bà được thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng Công an nhân dân.

Tháng 4/2020, bà được biệt phái tới công tác tại Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội và giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội khóa 14.

Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến

Bà Ngô Thị Hoàng Yến hiện đang là Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an.

Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến.

Trong quá trình công tác, Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến từng giữ chức Giám đốc Trung tâm Thông tin Quốc gia về tội phạm thuộc Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Bộ Công an; Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

Bà được phong quân hàm Thiếu tướng vào cuối năm 2019.

Nguồn: https://danviet.vn/chan-dung-6-nu-tuong-cong-an-nhan-dan-viet-nam-hien-nay-20210308012630852.htmNguồn: https://danviet.vn/chan-dung-6-nu-tuong-cong-an-nhan-dan-viet-nam-hien-nay-20210308012630852.htm