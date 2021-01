Chặn bắt xe khách chở người trốn ra khỏi vùng dịch trong đêm

Thứ Bảy, ngày 30/01/2021

Xe khách Đương Hương vượt tuyến đón khách tại các tỉnh có dịch COVID-19 về Nghệ An, lực lượng chức năng đã chặn bắt để kiểm tra y tế. Đồng thời, xử lý nhà xe này theo quy định.

Ngày 30/1, ông Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cho biết, Sở vừa phối hợp với cơ quan chức năng phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh chặn bắt 1 chiếc xe khách chạy vượt tuyến đón người từ vùng dịch trở về Nghệ An.

Trước đó, người dân phản ánh nhà xe Đương Hương có 3 xe khách mang BKS: 37B-014.16, 37B- 020.95, 37B-016.70 dù đăng ký chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội nhưng thường xuyên chạy vượt tuyến lên Bắc Ninh để đón trả khách. Trong ngày 29/1, các xe của nhà xe này còn về tỉnh Hải Dương đón khách dù trước đó Sở GTVT Nghệ An đã dừng tất cả các tuyến xe khách từ vùng dịch.

Lực lượng chức năng chặn bắt nhà xe đón khách từ vùng dịch

Nhận được tin báo, rạng sáng 30/1, lực lượng chức năng đã đón, dừng chiếc xe khách của nhà xe Đương Hương mang BKS 37B-014.16 và áp tải về Bến xe Nghĩa Đàn (Nghệ An) để kiểm tra y tế.

Bước đầu phía nhà xe đã thừa nhận hành vi đón khách sai tuyến của mình. Cụ thể, phía xe khách này khai nhận đã đón 28 người ở Hà Nội, 14 người ở Hải Dương, 3 người ở Hưng Yên và chở về Nghệ An. Qua khai báo y tế, các hành khách trên xe đều không thuộc nhóm tiếp xúc với F1 nên được cho về cách ly y tế tại nhà.

Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành phun độc khử trùng xe, hành lý hành khách. Tiếp tục làm việc với nhà xe Đương Hương, cơ quan chức năng tiến hành truy xuất thông tin từ hệ thống giám sát hành trình và phát hiện, trưa ngày 29/1, nhà xe này có xe khách mang BKS: 37B - 016.70 chạy vượt hành trình đi xuống Hải Dương để đón 10 người về Nghệ An.

Tối 29/1, chiếc xe khách này từ huyện Quế Phong xuống Bến xe Nghĩa Đàn để chuẩn bị xuất phát đi Hà Nội thì bị lực lượng Thanh tra Sở GTVT phối hợp với Công an Nghĩa Đàn giữ lại, không cho xuất bến.

Một chiếc xe khách còn lại của nhà xe này đã xuất bến ở Hà Nội nhưng chưa trở về Nghệ An. Qua theo dõi từ thiết bị giám sát hành trình, xe này đang ở huyện Ý Yên (Nam Định).

Sở GTVT Nghệ An đã thu hồi phù hiệu vận tải khách của 3 xe khách nhà xe Đương Hương.

“Nhà xe Đương Hương đã vi phạm quy định khi chạy sai hành trình đã được cho phép và trái với các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Các nhà xe khai báo đã đến các khu vực rìa ở tỉnh Hải Dương đón khách chứ chưa vào sâu nội tỉnh. Chúng tôi đã thu hồi phù hiệu vận tải khách của 3 xe khách nói trên vì chạy sai hành trình. 2 trong số 3 xe khách đã được bàn giao lại cho các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ và xử lý trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19", ông Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết thêm.

Trước đó, dịch COVID-19 bùng phát ở Hải Dương và Quảng Ninh, Sở GTVT Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động vận tải hành khách đối với các nhà xe đi và về vùng dịch.

Thống kê đến hết ngày 29/1, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 405 trường hợp công dân trở về từ các địa phương có dịch. Những trường hợp này đã được phân loại và cách ly, giám sát theo quy định.

