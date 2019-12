CĐV Indonesia công kích Văn Hậu trên MXH, dân mạng đáp lại "cực gắt"

Thứ Tư, ngày 11/12/2019 08:00 AM (GMT+7)

Trước sự công kích của người dùng mạng xã hội Indonesia, dân mạng Việt Nam đã đáp lại “cực gắt”.

Bài đăng của Đoàn Văn Hậu trên Instagram đang bị dân mạng Indonesia công kích dữ dội.

Trong trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, Văn Hậu đã có pha tranh chấp bóng với cầu thủ Evan Dimas và không may làm tiền vệ số 6 của U22 Indonesia nằm sân. Dù được đội ngũ y tế chăm sóc ngay lập tức nhưng Evan Dimas không thể tiếp tục thi đấu, không thể tự bước đi.

Là người va chạm khiến Evan Dimas phải kết thúc trận chung kết SEA Games sớm khi chưa hết một nửa thời gian của hiệp 1, Văn Hậu đã trở thành đối tượng để các cổ động viên bóng đá U22 Indonesia công kích sau trận đấu. Trên các tài khoản mạng xã hội Facebook và Instagram của Văn Hậu, người dùng mạng xã hội được cho là đến từ Indonesia đã để lại nhiều bình luận tiêu cực, chửi bới bằng nhiều thứ tiếng.

“Indonesia the real champions, gold vietnam fake gold champions” (tạm dịch: Indonesia mới là nhà vô địch thật sự, huy chương vàng của Việt Nam chỉ cho chức vô địch giả thôi), “It's useless if you win the game not according to the rules” (tạm dịch: Bạn chiến thắng mà không theo một luật lệ nào cả),… là những bình luận bằng tiếng Anh từ các tài khoản Instagram của cổ động viên Indonesia.

Dân mạng Indonesia cho rằng Đoàn Văn Hậu - U22 Việt Nam không chơi đúng luật, nhưng thực tế đó là một va chạm vô tình hoàn toàn có thể xảy ra trong bất kỳ trận bóng nào.

Không nhắm mắt làm ngơ trước cảnh Văn Hậu bị công kích, dân mạng Việt Nam thay Đoàn Văn Hậu trả lời “cực gắt” từng bình luận trên. “Chắc các bạn thì tôn trọng luật chơi quá rồi… Lêu lêu”, “In Vietnam if you lose but you say that, you are real young” (tạm dịch: Tại Việt Nam, nếu bạn thua mà bạn nói như vậy thì bạn như một đứa trẻ không hơn không kém), hay thậm chí chỉ đơn giản để lại bình luận ngắn gọn “3 - 0” kèm biểu tượng mặt cười.

“Hỡi những người bạn đến từ Indonesia ơi, đừng ăn vạ nữa cũng đừng lấy lý do chấn thương ra biện minh cho sự kém cỏi, kém trình độ của đội bóng nước mình. Thay vì trách cầu thủ bên phía Việt Nam thì nên xem lại thể lực cầu thủ đội mình, bởi đá bóng va chạm là chuyện bình thường. Nói như thế chắc cầu thủ bên các bạn hiền quá, không xảo quyệt, không cố ý gây thương tích cho cầu thủ nước tôi vậy. Các bạn thua tận 3 - 0 lận đó, biết không vậy!?”, bình luận “cực gắt” của dinbaby88… trên bức ảnh ăn mừng chiến thắng của Văn Hậu.

Dân mạng Việt Nam trả lời từng bình luận công kích Văn Hậu từ dân mạng Indonesia.

Không chỉ trên bức ảnh cầm huy chương vàng mới nhất mà dân mạng Indonesia còn lùng sục cả những bức ảnh cũ của Văn Hậu trên Instagram và Facebook để chửi bới. Ở bài đăng trên Facebook, Văn Hậu nhận được hơn 200.000 lượt tương tác, gần 30.000 lượt bình luận và hơn 5.000 lượt chia sẻ chỉ sau một đêm. Trong đó, đa số là những lời chúc mừng của dân mạng Việt Nam, nhưng đôi khi vẫn xuất hiện các bình luận khó coi của dân mạng Indonesia.

Người Indonesia dường như không phục thất bại cay đắng 3 bàn không gỡ trước U22 Việt Nam, nhưng họ không biết rằng tiền vệ Nguyễn Quang Hải của U22 Việt Nam cũng từng bị chấn thương sau một va chạm với hậu vệ Singapore. Hậu quả, Quang Hải đã phải rời sân và nói lời chia tay SEA Games 30 ngay từ vòng bảng. Khi ấy, cổ động viên bóng đá Việt Nam đã ứng xử hết sức văn minh là thể hiện sự quan tâm cho chàng trai mang áo số 19 thay vì đi công kích đối phương.

Tạm gác qua cuộc chiến giữa dân mạng hai nước, cổ động viên bóng đá Việt Nam lẫn quốc tế không quên gửi ngàn lời chúc tới Đoàn Văn Hậu và U22 Việt Nam. “Chúc mừng anh, chúc mừng đội tuyển U22 Việt Nam với chiến công lịch sử sau 60 năm chờ đợi”, một nữ cổ động viên nhắn gửi trên Instagram.

“Bé Hậu ngủ ngon nhé! Hôm nay là một ngày vất vả rồi. Hậu cứ việc ngủ ngon, chiến thắng đã là chiến thắng rồi, mọi việc còn lại đã có cư dân mạng Việt Nam lo”, chang_lee07… viết.

Dòng trạng thái dành tặng và cảm ơn tất cả người dân Việt Nam của Văn Hậu trên Facebook nhận được hơn 200.000 lượt tương tác, gần 30.000 lượt bình luận và hơn 5.000 lượt chia sẻ chỉ sau một đêm.

