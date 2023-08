Cận cảnh "rồng rắn" đi... giữ biển số đẹp ở TP HCM trong ngày 14-8

Ngày 14-8, một ngày trước khi Thông tư 24 của Bộ Công an có hiệu lực, tại trụ sở các Đội CSGT trên địa bàn TP HCM xuất hiện cảnh người dân "rồng rắn" xếp hàng để chờ làm thủ tục sang tên, đổi chủ, thu hồi biển số...

Nhiều người cho biết mục đích chính là để... giữ biển số đẹp trước ngày phải định danh biển số theo chủ xe.

Người dân xếp hàng làm thủ tục sang tên, đổi chủ, thu hồi biển số... ở trụ sở Đội CSGT - Trật tự Công an quận 7. Ảnh: Đại Nguyên

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, tại trụ sở Đội CSGT - Trật tự Công an quận 7; Đội CSGT - Trật tự, Công an quận 3; Đội CSGT - Trật tự, Công an TP Thủ Đức... lượng người dân đến làm thủ tục sang tên, đổi chủ, thu hồi biển số tăng đột biến.

Tại Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Đức

Bà N.T.H.N (ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) cho biết năm 2020 mua chiếc xe SH cũ thông qua giấy uỷ quyền. Chiếc xe này có biển số trùng ngày tháng năm sinh của bà nên bà rất quý.

Cách đây một tuần, sau khi biết về quy định định danh biển số, bà vội vã sắp xếp thời gian đi làm thủ tục để sang tên chiếc xe. "Vì nếu chậm trễ, qua 15-8, tôi sẽ mất biển số này. Mấy ngày nay, người đến làm thủ tục đông, hồ sơ nhiều nên thời gian chờ đợi dài hơn nhưng phải tình cảnh chung nên phải đành chịu" - bà N. bày tỏ.

Tại Đội CSGT - Trật tự Công an quận 3

Tại trụ sở Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Đức, phóng viên ghi nhận nhiều xe hai bánh có biển số đẹp đang "nằm chờ" hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên, theo cán bộ xử lý, có không ít trường hợp người dân đến xếp hàng không đáp ứng đủ các yêu cầu về thủ tục. Các trường hợp này được cán bộ CSGT hướng dẫn quay về bổ sung hồ sơ.

Bà Nguyễn Thị Hoa (ngụ TP Thủ Đức) tiếc nuối ra về: "Xe tôi mua qua nhiều đời chủ nên thủ tục khá rắc rối mà tôi lại không rành vấn đề này. Cách đây 3 bữa tôi mới nghe thông tin định danh biển số, tranh thủ nghỉ làm để đi sang tên nhưng đến đây được cán bộ thông báo thiếu giấy tờ, phải quay về bổ sung. Mà giờ này đã cuối buổi sáng, tôi có tranh thủ cũng không kịp làm nữa" - bà Hoa than.

Cũng trong sáng cùng ngày, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Đức đã phát thông tin cảnh báo người dân cảnh giác với các đối tượng tự xưng "có mối quan hệ thân thiết với công an" để nhận tiền làm hồ sơ, thủ tục. Theo đó, lực lượng chức năng đề nghị người dân báo ngay cho cán bộ công an nếu gặp những trường hợp này.

Từ ngày 15-8, Thông tư 24/2023 của Bộ Công an về quy trình cấp, thu hồi giấy đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực. Theo đó, mỗi biển số xe sẽ được định danh theo 1 cá nhân.

