Cận cảnh nhét tiền vào sổ khi trình cho CSGT, TTGT

3 thanh tra giao thông Đồng Nai bị tạm đình chỉ công tác Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo Phòng CSGT tỉnh này xác minh thông tin. Liên quan đến phóng sự điều tra “CSGT, TTGT “làm luật” trên sông Đồng Nai”, ngày 1-4, ông Nguyễn Công Đáng - Phó Chánh thanh tra Sở GTVT tỉnh Đồng Nai thông tin: Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với ba người mà báo đã phản ánh. Theo ông Đáng, ngay sau khi Pháp Luật TP.HCM thông tin hiện tượng liên quan đến TTGT của tỉnh “làm luật” trên sông Đồng Nai, giám đốc Sở GTVT chỉ đạo xử lý vụ việc. “Bước đầu cơ quan ra quyết định tạm đình chỉ công tác ba cán bộ mà báo phản ánh, yêu cầu họ viết tường trình. Sau khi xác minh thông tin cụ thể sẽ có bước xử lý tiếp theo đúng với quy định...” - ông Đáng nói. Cũng theo ông Đáng, khu vực mà báo phản ánh do ba thanh tra Đội TTGT số 5 thuộc Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đồng Nai phụ trách. • Ngày 1-4, trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo phòng CSGT xác minh thông tin mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh. Khi nào có kết quả, phía Công an tỉnh Bình Dương sẽ thông tin chính thức cho báo. H. Châu - L. Ánh