Cái kết tệ của “doanh nhân rút kiếm”

Rút kiếm đe dọa người nhắc nhở mình

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 11/1/2025, trong lúc một nhóm công nhân Công ty Môi trường Đô thị (MTĐT) Nha Trang đang thao tác kỹ thuật chăm sóc, trang trí hoa cảnh trong khu vực công viên bờ biển bên cạnh Tháp Trầm Hương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, thì phía lề đường có chiếc ô tô du lịch màu đen, nhãn hiệu Mercedes BKS 79A-333.64 dừng lại. Từ trong xe, một người đàn ông mặc veston bước ra rồi đi vào công viên bẻ một cành hoa tặng cho người phụ nữ cùng đi trên xe.

Phát hiện hành vi sai trái, chị Đặng Thị Mỹ H, nữ công nhân MTĐT cất tiếng nhắc nhở. Thay vì ngỏ lời xin lỗi, người đàn ông lại lớn tiếng chửi mắng, văng tục và thách thức chị H cùng nhóm công nhân.

Nguyễn Thanh Bình đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Không dừng lại ở đó, người đàn ông mở cốp xe ô tô lấy cây kiếm ra đe dọa nữ công nhân. Người phụ nữ cùng đi vất vả can ngăn mới thu được cây kiếm, đẩy người đàn ông vào trong xe. Trước khi rời khỏi hiện trường, người này còn chửi mắng và ném chai nước suối về phía nhóm công nhân. Những hành động hung hăng, thô lỗ nêu trên đã được người dân sử dụng điện thoại quay video đưa lên mạng xã hội TikTok.

Từ thông tin của nhóm công nhân và clip lan truyền trên TikTok, trong chiều và tối cùng ngày, Công an TP Nha Trang và Công an phường Lộc Thọ khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét, lật tẩy hành tung người đàn ông là Nguyễn Thanh Bình, biệt danh Bình “con”, sinh năm 1972, trú ở 04 Bùi Thị Xuân, phường Tân Tiến, TP Nha Trang.

Làm việc với cơ quan Công an, Bình “con” thừa nhận mình đã bẻ hoa trong công viên, lớn tiếng chửi mắng, thách thức rồi rút kiếm đe dọa nữ công nhân MTĐT. Mặc dù sau đó Bình “con” có đến Công ty MTĐT Nha Trang để xin lỗi, nhưng hành vi của đối tượng này đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Gây rối trật tự công cộng”, nên chiều tối 13/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng” đối với Nguyễn Thanh Bình. Các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đã được Viện KSND TP Nha Trang phê chuẩn theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự.

Người phụ nữ đi cùng can ngăn và giằng lấy cây kiếm từ tay Bình “con”. Ảnh cắt từ clip.

Xem đoạn clip trên TikTok về hành động của Bình “con” trên vỉa hè đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang trong chiều 11/1/2025 và Facebook, Youtube đăng tải thông tin, hình ảnh Bình “con” bị khởi tố, bắt tạm giam chiều tối 13/1/2025, rất nhiều người bình luận chê trách, kiến nghị xử lý nghiêm minh… Mặt khác, nhiều người lưu tâm đến nhân thân Bình “con” cùng những giải thưởng mà Tập đoàn Phúc Bình và Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Bình được vinh danh trái ngược những hành vi thiếu văn hóa…

Dường như Bình “con” có sở thích dao, kiếm, nên nhiều tài khoản TikTok, Facebook lan truyền hình ảnh người này múa kiếm, diễn võ; thậm chí có cả hình ảnh rút kiếm giương oai với một phụ nữ ngồi kế bên mình ở phía trước mũi tàu du lịch ra biển, trông như một màn diễn trong… phim kiếm hiệp.

Một đoạn clip khác trên TikTok ghi lại hình ảnh Bình “con” bày nhiều lễ vật cùng… ba thanh kiếm để cúng bái với nội dung “Hôm nay, doanh nhân Nguyễn Thanh Bình làm lễ rửa tay gác kiếm”. Nếu đó là sự thật thì lẽ nào Bình “con” lại “bỏ quên” một cây kiếm trong xe ô tô Mercedes, nên mới lấy ra đe dọa nữ nhân viên MTĐT, dẫn đến hành vi phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bất chợt nhiều người nhớ đến những lời răn dạy của tiền nhân “Chơi dao có ngày đứt tay”, quả chẳng hề sai!

Quá khứ bất hảo của “doanh nhân tài năng”

Sau vụ “múa kiếm” với nữ nhân viên MTĐT Nha Trang, mới hay nhân thân Bình “con” từ năm 1998 đến nay đã 3 lần vào vòng tố tụng hình sự. Nhiều người biết chuyện trong giới giang hồ phố biển Nha Trang những năm 2000-2015 nói nhiều về Bình “con”. Sau thời gian làm nghề sửa xe máy gần chợ Phương Sài, Bình “con” lấy vợ hơn cả chục tuổi. Người vợ, nhờ vào tài sản sau ly hôn chồng trước, lần lượt mở quán bia ôm, tiệm cầm đồ rồi kinh doanh bất động sản, dịch vụ lưu trú… nên hai vợ chồng mới phất lên lập doanh nghiệp.

Cú vấp nổi cộm nhất của Bình “con” xảy ra giữa năm 2011. Từ công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, kết hợp nguồn tin người dân, các trinh sát của Phòng CSHS, CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường đằng sau hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke tại khách sạn Thiên Bình ở số 4 Bùi Thị Xuân, phường Phước Tiến và khách sạn Thiên Bình 2 ở 25 Tô Hiến Thành, phường Tân Lập - nay là phường Tân Tiến, TP Nha Trang do Bình “con” làm chủ với tư cách Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Thiên Bình. Lúc bấy giờ, người vợ của Bình “con” đang là cán bộ một cơ quan kiểm sát, nên những thông tin liên quan hành vi vi phạm pháp luật của Bình “con” đều được rà soát, xác minh rất cẩn trọng.

Bình “con” múa kiếm và đăng ảnh lên mạng xã hội.

Với những chứng cứ tài liệu thu thập được, chuyên án đã được xác lập, một số trinh sát, điều tra viên bản lĩnh, có bề dày kinh nghiệm đấu tranh khám phá án mờ được huy động vào cuộc. Chiều và tối ngày 20/10/2011, dưới sự chỉ huy của Đại tá, Phó giám đốc Đặng Văn Mạnh lúc đó, hơn 100 CBCS các đơn vị nghiệp vụ Công an Khánh Hòa và Công an TP Nha Trang đồng loạt đột kích hai khách sạn Thiên Bình, Thiên Bình 2 cùng hai điểm khác ở đường Trương Định, phường Phước Hòa và đường Bến Chợ, phường Xương Huân - nay là phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang. Khám xét khẩn cấp, thu giữ một số viên ma túy tổng hợp, túi nilon chứa ma túy đá cùng nhiều dụng cụ chia tách, sử dụng ma túy và 4 con dao bấm, 1 khẩu súng bắn hơi cay… Cuộc đột kích đã gây xôn xao dư luận ở phố biển Nha Trang, rất nhiều người dân bày tỏ sự cảm phục lực lượng Công an.

Lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Bình cùng người tình là Nguyễn Thị Hoàng Anh (sinh năm 1995, trú ở phường 7, quận 8, TP Hồ Chí Minh) đã được thực thi ngay trong đêm. 38 nữ tiếp viên và 17 đối tượng khác cũng được đưa về cơ quan Công an làm rõ vai trò, hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Ngay hôm sau (ngày 21/10/2011), Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm của Bộ Công an lúc bấy giờ đã đến Khánh Hòa biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án.

Tại thời điểm bị bắt, nhân thân Bình “con” đã có hai lần hầu tòa, bị TAND TP Nha Trang xử phạt 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo bản án số 152/HSST ngày 20/7/1998 và 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích” theo bản án số 71/HSST ngày 27/3/2009.

Một số trang, tạp chí điện tử đăng tải hình ảnh Nguyễn Thanh Bình nhận những danh hiệu khen thưởng.

Từ vụ đột kích nêu trên, Bình “con” hầu tòa lần thứ ba. Lần này bản án số 274/ HSST ngày 23/11/2012 của TAND TP Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình 5 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời tổng hợp hình phạt 2 năm tù treo trước đó, buộc Bình “con” lãnh án 7 năm 6 tháng tù. Cùng vụ án này, Nguyễn Thị Hoàng Anh bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Gần đây nhất vào ngày 29/10/2024, Bình “con” bị Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng về hai hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” và “Cố ý gây thương tích”.

Nói về Bình “con”, đã có trang điện tử dẫn lời kể của người đàn ông này trải qua nhiều gian truân, từ đánh giày ở TP Hồ Chí Minh đến học nghề sửa chữa xe máy, rồi sang Campuchia mua bán cho đến thời gian lầm đường lạc lối phải trả giá bằng những năm tháng mất tự do, nhưng sau vấp ngã, Bình “con” đã đứng dậy, vươn lên trở thành “doanh nhân thành đạt”(!) Có bài viết không chút kiệm lời khi ca tụng Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Bình là “một nhà lãnh đạo xuất sắc, đầy thao lược và nghị lực nhiệt huyết”, “với sự thông minh, linh hoạt cùng kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thương trường phong phú, ông đã trở thành biểu tượng của một doanh nhân tài năng”(?)

Cũng theo một vài trang, tạp chí điện tử đưa tin, đăng tải hình ảnh Nguyễn Thanh Bình được trao chứng nhận “Top 10 Doanh nhân tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương năm 2024”, “Top 10 giải vàng Sao Đỏ văn hóa doanh nhân tiêu biểu Asean”, Tập đoàn Phúc Bình do Nguyễn Thanh Bình làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc được vinh danh hai hạng mục “Thương hiệu phát triển và bền vững châu Á - Thái Bình Dương 2024”, “Sản phẩm chất lượng cao - Dịch vụ tin dùng châu Á - Thái Bình Dương 2024”.

Dư luận đặt câu hỏi những danh hiệu, giải thưởng nêu trên được xét theo tiêu chí nào? Và với riêng trường hợp Nguyễn Thanh Bình có được kiểm chứng sự thật? Và lẽ nào “biểu tượng của một doanh nhân tài năng” lại đi bẻ hoa ở nơi công viên rồi “múa kiếm” đe dọa nữ công nhân giữa phố biển Nha Trang trước sự chứng kiến của nhiều người dân và du khách?